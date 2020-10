Alexander Sørloth med mage-assist da han debuterte fra start for RB Leipzig

Den norske spissen med sentral involvering da RB Leipzig utlignet til 1-1, men 24-åringen måtte gå målløs av banen lørdag.

RB LEIPZIG - HERTHA BERLIN 2-1:

Alexander Sørloth har vært mye i fokus de siste dagene på grunn av en konflikt med den norske landslagsledelsen. Partene har nærmest brevvekslet beskyldninger og påstander etter det som skal ha vært et opphetet spillemøte i landslagsperioden.

Lørdag fikk nordmannen sin første kamp fra start for RB Leipzig og dermed kunne han konsentrere seg om fotball igjen. Sørloth ble hentet til den tyske toppklubben i slutten av september og har kun måttet nøye seg med innhopp fram til nå.

LES OGSÅ: Sørloth tilbakeviser «inkompetent»-påstand: Fortsatt ja til Norge

Allerede etter ti minutter på banen fikk spissen registrert sitt første målpoeng for klubben. Det kom imidlertid på litt uvanlig vis. Sørloth fikk nemlig ballen i magen og den spratt ut til Dayot Upamecano, som scoret for vertene.

Fotballekspert Lars Tjærnås merket seg at assisten var en smule komisk.

- Sørloth med en komisk assist for Leipzig. Blir truffet i magen- og legger perfekt til rette for Upamecano, skrev han på Twitter underveis i kampen.

Gjestene hadde tatt ledelsen ved Jhon Cordoba, før Upamecano utlignet.

Sørloth: - Jeg har det veldig fint

I andre omgang scoret Marcel Sabitzer for hjemelaget på straffespark og sørget for at alle tre poengene ble igjen i Leipzig, som nå står med fire seiere og én uavgjort på de fem første kampene i Bundesligaen denne sesongen.

- Kjempedeilig. Jeg er glad og vi er på toppen av ligaen. Vi spiller god fotball i dag. Vi har litt å gå på den siste tredelen, men det viktigste er at vi vinner, sier Sørloth i intervju med Viasport.

- Jeg synes jeg gjør en okay innsats og er fornøyd. Jeg presser som jeg skal gjøre, og så er det litt for mye nesten foran mål. Jeg savner den ordentlige hundreprosentsjansen som man kan sette i mål. Lagkameratene mine ser etter meg, men det er fortsatt ting å gå på. Og sånn skal det være også, sier den norske spissen videre.

Sørloth ble også spurt om konflikten med landslagsledelsen, men det ønsket han ikke å si noe mer om.

- Jeg har det veldig fint og ønsker ikke å kommentere det noe utover det. Dette tar vi internt, sier 24-åringen.

Assist med magen

Det var gjestene fra Berlin som fikk den første scoringen, etter passivt forsvarsspill fra RB Leipzig. Åtte minutter var spilt da nykommer Jhon Cordoba ble trillet igjennom av Dodi Lukebakio og spissen banket ballen inn ved lengste hjørne.

LES OGSÅ: Reagerer etter påstått Lagerbäck-krangling med Sørloth: - Håpløst og barnslig av Norge-sjefen

Rett i forkant av scoringen hadde Justin Kluivert hatt en god sjanse for hjemmelaget. Keeper Alexander Schwolow vartet opp med en god redning og slo til corner.

Det skulle likevel ikke gå lenge før Leipzig utlignet. Midtstopper Dayot Upamecano forsøkte først et skudd, men det traff Alexander Sørloth i magen. Ballen spratt tilbake til forsvarsspilleren, som nå skaffet seg plass og hamret ballen opp i mål.

Selv om det nok ikke var tilsiktet, fikk Sørloth registrert en assist på scoringen.

Halvsjanse

Vertene var det beste laget gjennom første omgang, men Hertha Berlin forsvarte seg bra og slapp ikke til de helt store sjansene etter scoringene.

Nordmannen på topp hos RB Leipzig fikk ikke all verdens innlegg mot seg, men Sørloth jobbet hardt gjennom omgangen i sin første kamp fra start.

Etter 36 minutter fikk spissen en halvsjanse da backen Angelino slo inn fra venstre. Sørloth gikk opp i hodeduellen, men fikk ikke hodet på ballen.

LES OGSÅ: Rekdal ber landslagsledelsen reagere etter VG-oppslag: - Man må finne frem til hvem det er og kaste dem ut av troppen

Vertene ropte også på straffespark da ballen så ut til å treffe hånden til Peter Pekarik inne i feltet. VAR-dommeren konkluderte med at det ikke skulle dømmes.

Utvist etter fire minutter

Hertha Berlin gjorde en endring på laget i pausen. Pekarik gikk ut, mens Deyovasio Zeefuik kom inn. Det første innbytteren gjorde i andre omgang var å pådra seg et gult kort. Fire minutter ut i omgangen fikk han sitt andre og måtte gå i dusjen.

Det var kanskje en smule strengt av dommer Tobias Stieler å vise Zeefuik gult kort i begge situasjonene, men dømt var dømt og gjestene var redusert til ti mann.

LES OGSÅ: Sørloth om Haaland-sammenligning: - Jeg har mer erfaring

Leipzig trappet opp jakten på et ledermål og etter 76 minutter skulle det lykkes. Willi Orban skaffet straffespark og Marcel Sabitzer omsatte det i mål.

Dermed ble innbytteren matchvinner på Red Bull Arena.

Sørloth var nær scoring helt på tampen da han satte ballen i tverrliggeren etter det som nok var et forsøk på innlegg fra høyrekanten av 24-åringen.

På overtid fikk Hertha Berlin også sitt andre røde kort. Jessic Ngankam fikk et strengt rødt kort etter en takling på backen Angelino, men etter å ha kikket på videoskjermen gjorde dommeren det om til gult kort i stedet og Ngankam fikk fullføre kampen.