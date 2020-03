Alexander Sørloth scoret igjen da Trabzonspor tok første stikk mot stormakten Fenerbahce: - Han er unik i tyrkisk fotball

«The King of the North» sendte sin klubb et steg nærmere deres første cupfinale siden 2013.

TRABZONSPOR - FENERBAHCE 2-1

Drømmesesongen for Alexander Sørloth vil ingen ende ta. Nordmannen, som er utlånt til Trabzonspor fra Crystal Palace denne sesongen, hamret inn mål nummer 25 denne sesongen i cupens semifinale mot Trabzonspor.

Målet ga klubben 1-0-ledelsenover Istanbul-laget, og Trabzonspor er ett steg nærmere finalen. Klubben har til gode å vinne cupen siden 2010, og vi mål helt tilbake til 2013 sist gang de i det hele tatt spilte cupfinale. Den gang tapte de for nettopp Fenerbahce.

Tsjekkiske Filip Novak doblet ledelsen for hjemmelaget før Vedat Muriqi skapte ny spenning. Med 2-1 har uansett Trabzonspor overtaket før returkampen som spilles i slutten av april.

Megaklubbene interesserte

Med sine 19 scoringer i den tyrkiske ligaen er hans også toppscorer, tre scoringer foran tidligere Newcastle-spiss Papiss Cissé, og Fenerbahces tankangriper Vedat Muriqi.

Det har ledet til at blant andre Real Madrid skal ha finsiktet nordmannen den siste tiden. Den spanske avisen AS meldte nylig om interessen fra Real Madrid, som visstnok vurderer han som et alternativ på spissplass.

Før tirsdagens semifinale mot Fenerbahce ble det også meldt i tyrkisk presse at Bayern München er på plass for å finne ut mer om den tidligere RBK- og Bodø/Glimt-angriperen.

En som har latt seg imponere stort av Sørloth denne sesongen er den tyrkiske journalisten Emre Sarigul, som blant annet skriver for The Guardian. Han driver også Twitter-kontoen TurkFootballTV, som oppdaterer om tyrkisk fotball.

Han forteller Nettavisen at den 24 år gamle trønderen har blitt en favoritt hos flere i Tyrkia denne sesongen:

- Han har blitt en kulthelt på vanvittig kort tid. Han er en unik type spiss, fordi motstandernes supportere misliker ham ikke de heller. Måten han oppfører seg på og av banen gjør at han er en populær figur, forteller Sarigul.

- Han har klart å bruke den fanatiske støtten fra supportere og lokalpresse, vi regner at 90 prosent av området holder med Trabzonspor, og har bygget selvtilliten sin opp igjen.

Han forteller at måten Sørloth blir benyttet i angrepet til topplaget har vist seg å være den perfekte måten å få det beste ut av hans fysiske ferdigheter:

- Han er som en rambukk, og det er ingen overraskelse da han er nesten to meter høy. Han er overraskende god med ballen i beina, samtidig som han er høy, sterk og rask. Målraten snakker for seg selv, sier Sarigul, som fremhever at han fortsatt kan bli bedre i posisjoneringen på banen.

Kongen

Mye kan tyde på at det ikke kun er Sarigul som har latt seg imponere av Sørloth denne sesongen. For allerede har nordmannen fått seg et kallenavn blant Trabzonspor-supporterne.

På sosiale medier er det nemlig flere som referer til trønderen som «The King of the North». Selve kallenavnet har sitt utspring fra TV-serien «Game of Thrones», men er fort en referanse til angriperens nordiske tilhørighet.

- Han er fra Norge, som er veldig langt nord fra Tyrkia, og i tillegg ligger Trabzon nord i Tyrkia, forteller Sairgul, som har bitt seg merke i kallenavnet som har blitt en gjenganger på sosiale medier:

- Dette har selvfølgelig noe å gjøre med Game of Thrones. Stedet som omtales som «Nord» i den TV-serien er slik mange tyrkere oppfatter Norge (kaldt, mørkt og tøft, jour.anm), så du kan si at han er Trabzonspors egen Jon Snow, forteller Sarigul.

Trabzonspor mistet nylig Daniel Sturridge, som er suspendert i fire måneder, men kjemper fortsatt om ligatittelen i Tyrkia. Det er Istanbul Basaksehir som leder ligaen, med ett poeng ned til Trabzonspor.

Sørloths lag står med like mange poeng som Galatasaray og overraskelseslaget Sivasspor. Det hører med at Trabzonspor har én kamp mindre spilt enn samtlige av lagene i tittelkampen.

Trabzonspor har vunnet ligaen seks ganger, men skulle de ende opp som mestre vil det være første gang siden 1983/1984-sesongen.