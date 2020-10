Alexander Zverev slår tilbake mot sjokkanklager

- Dette er ikke sant. Hvorfor hun kommer med dette nå, vet jeg ikke, skriver Alexander Zverev.

Tyske Alexander Zverev, som er ranket som verdens sjuende beste tennisspiller, får alvorlige anklager rettet mot seg av sin ekskjæreste.

Tennisstjernen var i flere år sammen med russiske Olga Sjaripova, som i et nytt Instagram-innlegg anklager Zverev for å ha utsatt henne for vold.

- Slo hodet mitt i veggen

Sjaripova nevner ikke Zverev med navn i Instagram-posten, men bekrefter overfor det russiske magasinet Championat at det er tennisstjernen det dreier seg om.

Daily Mail, RT og en rekke tennisnettsteder omtaler nå de oppsiktsvekkende opplysningene.

- Jeg var et offer for vold i nære relasjoner. Den første gangen det skjedde var helt i starten av forholdet. Det var en krangel, og jeg fikk hodet mitt smelt inn i veggen, skriver Sjaripova blant annet.

- I august det året løp jeg ut av hotellet barbeint. Jeg stod midt i gaten i New York og visste ikke hvor jeg skulle dra eller hva jeg skulle gjøre. Han prøvde å kvele meg med en pute, slo hodet mitt mot veggen, vred hendene mine, og jeg var virkelig redd for livet mitt, skriver Sjaripova.

I FINALEN: Alexander Zverev spilte seg helt fram til finalen i US Open tidligere i høst. Der ble det tap mot Dominic Thiem. Foto: Frank Franklin Ii (AP)

I intervjuet med Championat sier Sjaripova følgende om bakgrunnen for den angivelige volden:

- Den dagen gikk jeg sammen med Daria Medvedeva (kona til tennisstjernen Daniil Medvedev) og en venn. Vi somlet litt, og Sasha (Zverev) ble veldig sint på grunn av det.

Gråt og ville dra

Hun forteller videre at hun først gjemte seg på hotellet, men at Zverev kom etter henne og fant henne.

- Jeg gråt og prøvde å dra, men han ville at jeg skulle bli ble tilbake på rommet for å snakke. Jeg forstod i det øyeblikket at det ikke kom til å bli en dialog. Jeg var redd, forteller Sjaripova til magasinet.

Torsdag kveld svarte Zverev på anklagene i sosiale medier.

- Det gjør meg trist. Vi har kjent hverandre siden vi var barn og har delt mange erfaringer sammen. Det er leit å se at hun kommer med slike kommentarer fordi de er rett og slett ikke sanne, skriver Zverev videre.

- Vi hadde et forhold, men det tok slutt for lenge siden. Hvorfor Olga kommer med dette nå, vet jeg ikke. Jeg håper virkelig at vi finner en fornuftig og respektfull måte å takle hverandre på i fremtiden, skriver Zverev.

Fakta ATP-rankingen ↓ 1. Novak Djokovic (SRB)

2. Rafael Nadal (ESP)

3. Dominic Thiem (AUT)

4. Roger Federer (SUI)

5. Stefanos Tsitsipas (GRE)

6. Daniil Medvedev (RUS)

7. Alexander Zverev (TYS)

8. Andrej Rublev (RUS)

9. Diego Schwartzman (ARG)

10. Matteo Berrettini (ITA)

----------------------------------------

27. Casper Ruud (NOR)

Venter barn med en annen eks

Anklagene kommer kort tid etter at en annen av Alexander Zverevs ekskjærester gikk ut i den tyske avisen Bild og sa at hun er gravid med tennisstjernen, men at hun planlegger å oppdra barnet alene.

Også disse uttalelsene har tyskeren adressert i samme Twitter-innlegg.

- De siste dagene har vært utfordrene for meg. Jeg skal bli far i en alder av 23 år. Jeg ser veldig fram til at barnet kommer. Selv om jeg og Brenda ikke er sammen lenger, har vi et godt forhold, og jeg kommer til å leve opp til ansvaret som hviler på meg som far, skriver tennisstjernen.

Zverev nådde sin første Grand Slam-finale i US Open i år, der det ble tap mot østerrikske Dominic Thiem.

23-åringen er sønn av to tidligere russiske tennisspillere, men født og oppvokst i Tyskland. Han bor nå i Monte Carlo, i likhet med flere av spillerne på ATP-touren.

Ifølge ATPs hjemmesider har tyskeren spilt inn i underkant av 23 millioner dollar så langt i løpet av sin karriere.