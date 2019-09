Alexandr Vinokourov kan havne i fengsel for korrupsjon

Belgisk domstol vil ha fengselsstraffer for både den tidligere Tour de France-profilen og en av konkurrentene hans.

Den tidligere stjernesyklisten Alexandr Vinokourov risikerer fengselsstraff i seks måneder for påstått korrupsjon i forbindelse med vårklassikeren Liège-Bastogne-Liège i 2010.

Det melder den franske sportsavisa L'Equipe tirsdag.

Det er en domstol i den belgiske byen Liège som krever at den tidligere dopingdømte kasakhstaneren straffes med et halvt års fengsel, angivelig for å ha betalt for seieren i det nevnte rittet.

- Betalte 150.000 euro



Vinokourov vant sin siste enkeltseier i en endagsklassiker i nettopp 2010-utgaven Liège-Bastogne-Liège da han utkonkurrerte russeren Alexandr Kolobnev helt mot slutten av rittet.

Ifølge anklagene skal Vinokourov den dagen ha betalt Kolobnev for å la ham vinne. Vinokourov syklet for det kasakhstanske storlaget Astana, samme lag som han er sportsdirektør for i disse dager, mens Kolobnev representerte russiske Katjusja.

Kolobnev skal ha mottatt 150.000 euro fra Vinokourov etter sistnevntes triumf som skjedde 25. april for over ni år siden. Etter nåværende valutakurser tilsvarer beløpet over 1,4 millioner kroner.

Vil ha strenge straffer



Domstolen i Liège krever nå seks måneders fengsel for både Vinkourov og Kolobnev.

Påtalemakten krever dessuten 100.000 euro i bot fra Vinokourov, og 50.000 euro fra Kolobnev, samt inndraging av de 150.00 euroene som ble beslaglagt fra Kolobnevs bankkonto i Lugano da saken ble etterforsket.

Det er ventet at en dom i saken blir klar 8. oktober.

Vinokourov har vunnet fire etapper i Tour de France, og vant også OL-gull i London i 2012, foran blant andre bronsevinner Alexander Kristoff. Det var et av hans siste ritt før han la opp. Siden har han jobbet som sportsdirektør for profflaget Astana.

Kasakhstaneren sonet en utestengelse fra sykkelsporten i perioden 2007-2009 for bloddoping. Før dopingdommen triumferte Vinkourov sammenlagt i etapperitt som Tour de Suisse i 2003, Tyskland rundt i 2001 og Criterium du Dauphiné i 1999.