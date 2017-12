Alexis Sánchez scoret to da Arsenal senket Crystal Palace

Arsene Wenger tangerte Sir Alex Fergusons rekord.

CRYSTAL PALACE - ARSENAL 2-3

Det ble en fin kveld for Arsenal på Selhurst Park da de senket hjemmelaget Crystal Palace 3-2. Alexis Sánchez vartet opp med to av scoringene for Arsene Wengers menn.

Chileneren, som kun har kontrakt med Arsenal ut denne sesongen, har blitt kritisert for å ikke levere varene for London-klubben denne sesongen. TV 2-kommentator Kasper Wikestad mente han tok et virkelig oppgjør med kritikerne torsdag kveld.

- Han har fått så mye kritikk av sine egne fans, og plutselig ser han ut som én million dollar igjen. I dette markedet, så ser han kanskje ut som hundre millioner dollar, sa Wikestad fra kommentatorplass.

Wilfried Zaha utlignet til 1-1, før Sánchez' scoring. James Tomkins reduserte til 2-3 like før slutt, men det ville seg ikke for hjemmelaget denne torsdagen.

Arsene Wenger kunne dermed juble for seier i sin 810. kamp som Premier League-trener. Han sitter dermed på toppen sammen med Sir Alex Ferguson, som ledet Manchester United i like mange kamper i sin tid som trener for «de røde djevlene».

De tre poengene for Arsenal betyr at de blir værende på sjetteplass i Premier League, med kun ett poeng opp til Liverpool fjerdeplass, som vil bety Champions League-spill neste sesong.

- Alt i alt så var det en overbevisende seier selv om vi slet mer i andre omgang enn i første. Vi fant evnen til å score to flott mål, og derfra og ut gav vi ikke opp, sa Arsene Wenger til Sky Sports etter kampen.

Ved årsskiftet åpner overgangsvinduet igjen, og spekulasjonene rundt fremtiden til Alexis Sánchez vil på ny bli et tema. Selv om chileneren kun har kontrakt ut sesong så er ikke Wenger redd for å miste stjernen sin.

- Jeg er ikke redd, men slik nevnt så blir dette et tema grunnet hans kontraktssituasjon. Jeg kan kun repetere det jeg allerede har sagt, sa Wenger.

Selv om Wenger, tilsynelatende, har troen på at Sánchez kan bli i klubben, så tror ikke TV 2-ekpert Simen Stamsø-Møller at Arsenal-supporterne er av samme oppfatning.

- Mitt inntrykk er at Arsenal-fansen er i ferd med å gi opp å beholde Alexis Sánchez. Det er ofte slik at man vil hate folk fordi man har elsket dem så mye og det er på grunn av den fotballspilleren han viste i dag at han er, sa Stamsø-Møller.

Roy Hodgson og hans Crystal Palace ligger på 16. plass, poenget over nedrykksplass, etter 20 kamper spilt av årets sesong.

- De har mye kvalitet. På 1-1 så spiller vi bra og jeg følte vi hadde overtaket. Ikke komfortabelt, men vi holdt stand. Da deres andre scoring kom skjønte vi at det kom til å bli oppoverbakke. Men all ære til spillerne, vi gav oss ikke etter deres tredje scoring, sa Crystal Palace-trener Roy Hodgson, som også påpekte at de ble slått av et bedre lag.

Les mer: Jürgen Klopp bryr seg ikke om prislappen på Virgil van Dijk

Voldsomt trykk



Det var bortelaget som kom best i gang på Selhurst, men til tross for Arsenals tidlig dominans var det Crystal Palace som registerte det første skuddet. Yohan Cabaye testet skuddfoten fra distanse, men forsøket seilet utenfor Petr Cechs stolpe.

Arsenal la inn et voldsomt trykk midtveis i den første omgangen, og det skulle vise seg avgjørende i det 25. minutt. Etter et voldsomt trykk fikk Mesut Özil spilte opp Lacazette på kanten på av boksen.

Franskmannen hamret til og tvang Julian Speroni ut i strekk. Returen falt perfekt til Shkodran Mustafi, som kunne bredside inn 1-0 til Arsenal i den første omgangen.

I det 30. minutt burde de nok ha doblet ledelsen da superduoen Özil og Alexis Sánchez kombinerte fint. Førstnevnte tvang Speroni på ny ut i veldig god redning.

Palace slet med å holde på ballen, men i det 32. minutt fikk Wilfried Zaha vendt opp inne i Arsenal-boksen og avløst et skudd. Nok en gang suste ballen utenfor Cechs lengste stolpe.

Det var nesten bare et lite mirakel som gjorde at Arsenal ikke doblet ledelsen i den første omgangen. I det 35. minutt kombinerte Sánchez, Jack Wilshere, Özil og Lacazette nydelig.

Sistnevnte fikk til slutt ballen, og fikk avløst skudd på ny. Denne gangen seilet forsøket utenfor Speronis lengste stolpe. Dermed måtte Arsene Wengers menn ta til takke med «kun» en ettmålsledelse.

Det stod 1-0 til «The Gunners» etter de første 45 minuttene på Selhurst Park.

Les mer: Tabelltoer Sparta på stjernesmell

Alexis x2



Arsenals evne til å ikke doble ledelsen gjorde at Palace øynet sine sjanser tidlig i den andre omgangen. Zaha rykket fra Calum Chambers og slo inn i boksen.

Der inne fant han en Andros Townsend på et dypt løp, og den tidligere Tottenham-vingen hamret ballen i mål for Roy Hodgsons menn. Dermed stod det 1-1 etter 50 minutter.

Selv om Palace jobbet seg inn i kampen igjen, så skulle Sánchez vise hvilken superstjerne som bor i ham. I det 63. minutt fikk han ballen av Lacazette etter herlig ettertrykk og hamret ballen i mål.

Situasjonen kunne ha vært unngått hadde Christian Benteke hørt på keeper Speroni etter en lang ball inn i Palace-boksen. Det samme noterte TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

- Det er mye på Bentekes kappe også. Speroni roper så høyt at du kan høre det over hele Selhurst Park, men Benteke velger å klarere, og klarering er svak. Det er et knyttneveslag i mellom til Crystal Palace, sa TV 2-kommentatoren.

Kun to minutter senere skulle Sánchez på ny knuse Palace-hjreter da han lurte offsidefella, og mottok en herlig langpasning fra Wilshere på midten.

Arsenals nummer syv brukte ett touch på å ta ned ballen, og det neste på å plassere den forbi Speroni. En herlig scoring, og 3-1 til Arsene Wengers menn.

Palace trykket på for en redusering, men de slet med å finne de store sjansene, til tross for flere gode involveringer fra blant annet Zaha i den andre omgangen.

Arsenal trykket på for nummer fire, og i det 81. minutt var Héctor Bellerín nær ved å finne nettmaskene da han skjøt fra skrått hold. På ny måtte Speroni klaske ballen unna.

Zaha, som nevnt, Palaces største angrepsvåpen og i det 83. minutt burde ivorianeren ha redusert til 2-3 da han kom først på en heading fra fem meter. Dessverre for hjemmelaget fikk han ikke styrt forsøket sitt på mål.

Der Zaha feilet var James Tomkins frempå. Midtstopperen fikk kranglet ballen i mål like før full tid, og skapte ny spenning inn i overtiden på Selhurst Park.

Hjemmelaget trykket på for utligning, men det ville seg rett og slett ikke for Roy Hodgsons menn. Dermed kunne Arsenal og Arsene Wenger juble for 3-2-seier i den franske trenerens kamp nummer 810 i Premier League.

Mest sett siste uken