Alf-Inge Håland ler av ryktene om sønnen

Alf-Inge Håland (46) tror ikke Red Bull Salzburg gjør lurt i å prise sønnen Erling Braut Haaland (19) for høyt.

19 år gamle Haaland fortsetter å imponere og denne uken ryktes det at Red Bull Salzburg har antydet til interesserte klubber at de vil ha minst 100 millioner euro for den norske landslagsspissen.

Pappa Alf-Inge begynner å le når den engelske radiokanalen Talksport konfronterer han med ryktene om den enorme prislappen på sønnen.

Den tidligere Premier League-spilleren forteller at han ikke tror det vil være dumt av den østerrikske klubben å prise spillerne for høyt med tanke på videre rekruttering.

- Han er hos Red Bull og er i en fantastisk klubb hvor han spiller i Champions League. Det er på en måte ingen hast, men Red Bull har vist tidligere at de på en måte er en mellomstegsklubb, og hvis de skal rekruttere spillere i fremtiden, så kan de ikke sette en idiotisk prislapp på spillerne. Da kommer ingen til å ville dra dit, sier Håland til Talksport.

Les også: - Storklubbene lar seg ikke skremme av vanvittig prislapp på Haaland



SCORER MÅL: Erling Braut Haaland har imponert stort for RB Salzburg. Foto: Alberto Pizzoli (AFP)

Vil til Premier League

Pappa Håland virker ikke å stresse på sønnens vegne, men sier som han har gjort tidligere at han ser for seg at Erling kan bli å se i Premier League i løpet av karrieren.

- En eller annen gang så vil han ønske å spille i Premier League, men når det kommer til å skje vet jeg ikke. Det er en veldig tøff liga. Nå ligger han foran skjema med tanke på utviklingen vi så for oss. Jeg tror han er bygd for å spille i Premier League en eller annen gang i løpet av karrieren, men jeg vet ikke om det kommer til å skje nå eller senere. Forhåpentligvis en dag, sier pappa Håland.

Han tror sønnen har egenskaper som vil passe i den engelske ligaen.

- Han elsker å score mål. Det er forskjell på å score mål og elske å score mål. Han er ivrig etter å komme seg i de riktige posisjonene hele tiden. Han har et øye for mål, men han er også sterk, høy og rask. Det tror jeg er gode egenskaper å ha, forteller den tidligere norske landslagsspilleren.

Les også: Torsdagens Premier League-rykter

FØLGER MED: Alf-Inge Håland ser mange av kampene til sønnen Erling. Her er han på tribunen under Eliteserie-oppgjøret mellom Molde og Odd i 2017. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Han var Leeds-fan, City-fan og Nottingham Forest-fan

19-åringen har tidligere blitt koblet til blant annet Manchester City fordi han likte klubben som ung, men faren forteller at det ikke er grunn til å legge spesielt stor vekt på hvilke lag sønnen holdt med som liten.

- Han var Leeds-fan, Manchester City-fan og Nottingham Forest-fan. Han fulgte meg, men det er sånn man gjør i ungdommen. Det er noe annet å være supporter enn å ha det som jobb, forteller Håland.

Frem til januar er Braut Haaland RB Salzburg-eiendom og inntil videre gleder pappa Håland seg over suksessen.

- Han har startet bra. Det var en bra overgang for ham å dra til Salzburg som spiller i Champions League. De spiller med unge spillere og er et offensivt lag. Det har passet ham bra. Vi drømte selvsagt ikke om den starten han har hatt i Champions League, men han har gjort det bra, sier Håland.