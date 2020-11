Alfie Haaland mener Helsedirektoratet setter NFF i en umulig situasjon

Den tidligere landslagsprofilen er helt uenig i direktoratets håndtering.

Tidligere landslagsspiller Alf-Inge «Alfie» Haaland (47) har lite til overs for Helsedirektoratet etter at det norske a-landslaget lørdag utsatte avreisen til Nations League-oppgjørene i Romania og Østerrike.

Etter et møte med Helsedirektoratet lørdag morgen, utsatte Norges Fotballforbund (NFF) landslagets reise til Bucuresti, der de etter planen skal spille mot Romania allerede søndag kveld. I møtet ble NFF informert om at Helsedirektoratet vurderer en utreise fra Norge som et brudd på bestemmelsene om smittekarantene i covid 19-forskriftene.

Landslaget har oppholdt seg i smittekarantene på hotell i Oslo siden det ble kjent at Galatasaray-spiller Omar Elabdellaoui fikk påvist smitte fredag. Karantenen skal etter norske bestemmelser vare i ti dager.

I reglementet til Det europeiske fotballforbundet (UEFA) er det dog ingen hindringer for at den norske troppen kan reise til de to bortekampene, tross påvist smitte hos Elabdellaoui.

- Dårlig håndtering



- Dette er utrolig synd for det norske landslaget. Jeg vet ikke hvor mange land det er i Europa som følger andre regler, men det er vel over 50 medlemsland i UEFA. Hadde de fulgt reglene som alle de andre gjør, hadde ikke dette vært et problem, sier Alfie Haaland til Nettavisen.

- Jeg synes det er en dårlig håndtering av Helsedirektoratet som setter NFF i en umulig situasjon. Det er ganske pinlig for fotballen. De norske spillerne kan reise hjem til landene de bor i med rutefly, men får ikke reise med et charterfly til Romania. Det er flaut for spillerne og alle rundt, sier den tidligere landslagsbacken, som også er far til Norges stjernespiss Erling Braut Haaland.

Alfie Haaland mener de 39 negative prøvesvarene NFF har rapportert om, og at alle bortsett fra Elabdellaoui har avgitt negative tester, bør være godt nok til å få gjennomført reisen til de to resterende kampene.

Han er ikke i tvil om at landslagsmiljøet tar utfordingene på alvor, og at de er meget opptatt av å forhindre ytterligere smitte. Nå frykter han konsekvensene av situasjonen det norske landslaget er havnet i, ikke minst sportslig.

- Dette kan jo føre til at kampene blir avlyst, og at de mister sjansen til kvalifisere seg for VM. Jeg vet ikke hva slags sanksjoner dette kan få ellers, men nå kan de også risikere å rykke ned et nivå i Nations League, sier Haaland til Nettavisen.

- Nesten umulig



Om Norge uteblir fra kampene mot Romania og Østerrike tror han at man i øvrige UEFA-medlemsland vil mene at norske helsemyndigheters håndtering er for streng.

- Jeg tror de synes det er overdrevet. UEFA har en protokoll som de følger, og det er funnet smitte hos spillere i andre land også. Vi så det på kampene som ble utsatt i Toppserien bare på grunn av mistanke om smitte. Norge praktiserer andre regler som gjør dette nesten umulig å få gjennomført, mener Alfie Haaland.

Den norske forskriften pålegger nærkontakter, herunder øvrige spillere i troppen og støtteapparatet, ti dagers karantene. Haaland mener tilfeller fra andre europeiske land har vist at det holder å isolere en smittet person i en spillertropp.

- Koronaviruset er alvorlig, det er det ingen tvil om. Men et smittetilfelle er ikke like alvorlig for denne gruppa her, mener pappa Haaland, og henviser til at profesjonelle spillere er blitt vant til strenge smittevernsregler under covid-19-pandemien.

NFF er klare på at de ikke ønsker å reise dersom dette vurderes som et brudd på bestemmelsene om smittekarantene. I brevs form har NFF lørdag bedt Helse- og omsorgsdepartementet om å avklare om de kan reise til Romania og Østerrike uten å bryte norsk lov.

