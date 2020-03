Alfie Haaland om Erling Braut Haalands neste overgang: - La Liga hadde vært bra for min sønn

19-åringen fra Jæren har vært spissen på alles lepper denne sesongen. Blant annet skal Real Madrid ha tittet på ham denne sesongen.

Borussia Dortmunds monsterspiss har vært umulig å stoppe denne sesongen, og står blant annet med ti scoringer i Champions League både for den tyske klubben, så vel som østerrikske Red Bull Salzburg.

Mens Haaland herjet som mest i Østerrike var det flere klubber som var nevnt i forbindelse med en overgang. Borussia Dortmund skal ha slått blant andre Manchester United i kampen om jærbuens signatur.

En annen klubb som var nevnt i forbindelse med Haaland var den spanske megaklubben Real Madrid. Og ifølge spansk presse skal interessen for nordmannen fortsatt være stor.

- Man vet aldri

Interessen vil nok ikke bli noe mindre av at Haalands far, Alfie, har snakket med den spanske avisen AS, og er tydelig på at han kan se for seg sønnen bytte ut Tyskland med den iberiske halvøy:

- Vi er fokusert på Bourssia Dortmund. Vi har blitt koblet med mer enn hundre klubber, men det er klart at den spanske ligaen hadde vært veldig bra for min sønn da det er store lag der, sier pappa Haaland til avisen.

- Man vet aldri om han ender opp med å spille i Spania. Det som må det, det skjer, fortsetter den tidligere Manchester City- og Leeds-midtbanespilleren.

Den spanske avisen påpeker at en potensiell overgang til Santiago Bernabéu også vil bety at han slutter seg til samme klubb som Martin Ødegaard. Drammenseren er, som vi vet, utlånt til Real Sociedad denne sesongen.

FAR OG SØNN: Alfie og Erling Braut Haaland har et tett forhold. Foto: Friso Gentsch (NTB scanpix)

Muligheten for å spille sammen med Ødegaard, som Haaland har et veldig godt forhold til, er noe som fort kan virke i Madrids favør, skal vi tro Alfie:

- Min sønn hadde elsket å spille sammen med Martin, han er en stor fotballspiller. De to har en veldig god forståelse på fotballbanen, forklarer Haalands far.

Den tidligere norske landslagsstjernen er uansett veldig tydelig på at selv om Europas virkelige giganter flokker seg rundt ham, så er fokuset på det som skjer i nuet på Westfalenstadion.

- Jeg er veldig glad på han og Borussia Dortmunds vegne, men for min del så handler det om at han fortsetter å vokse, slik han har gjort til nå. Han har alltid vært en stor målscorer, men han gir mange målgivende også, sier Alfie Haaland.

- Åpenbart, så er jeg stolt.

Målmaskin

Denne sesongen har vært et eneste stort eventyr for Erling Braut Haaland, som totalt står med 40 scoringer på 31 kamper. Det gir oss et snitt på 1.29 scoringer per kamp, opplyser AS.

I kampen om «Gullstøvelen» (Europas toppscorer) så opplyser de om at nordmannen nå ligger som nummer fem, fordi scoringene i Østerrike ikke teller like mye i den kåringen, hevder den spanske avisen.

Totalt har Haaland scoret 21 mål på 25 kamper i den østerrikske- og tyske Bundesligaen, mens han kan vise til ti scoringer på syv kamper i Champions League denne sesongen.

På sine tre cupkamper i Østerrike og Tyskland har han hamret inn fem scoringer denne sesongen. Totalt i Europa er det kun Ciro Immobile som har scoret flere mål enn Haaland. Han står med 27 scoringer i italiensk fotball for Lazio, opplyser Transfermarkt.

Det er italienske Immobile som leder kampen om «Gullstøvelen» da hans scoringer er ansett til å være «verdt» mer, da de er scoret på et høyere nivå enn Haalands. Timo Werner, som ligger på plassen foran Haaland, står med 21 scoringer, men disse er scoret på et høyere nivå.

Mannen som deler samme poengsum som Werner i denne kåringen er Cristiano Ronaldo, som har fire mål færre enn Haaland, mens det er Robert Lewandowski fra Bayern München som er Immobiles nærmeste utfordrer.

Den regjerende mesteren i den gjeve kåringen heter Lionel Messi. Barcelona-angriperen har vunnet kåringen de tre siste sesongene, og har hevet tittelen smått svimlende seks ganger. Nestemann på listen er nevnte Ronaldo, som har fire.