Alijev ble europamester i kunstløp

Dmitri Alijev fra Russland ble europamester i kunstløp med et flott friløp i Graz torsdag. Det inneholdt tre firedoble hopp.

Alijev var nummer to bak Michal Brezina etter kortprogrammet, men tsjekkeren spolerte som siste startende alle sine sjanser med et friløp fullt av feil. Han falt helt ned til sjuendeplass med den 11. beste poengsummen i friløp.

Alijev fikk 184,44 poeng for sitt friløp, den klart høyeste poengsummen. Totalt vant han 26,15 poeng foran sin 16-årige landsmann Artur Danielian, mens Morisi Kvitelashvili fra Georgia tok bronsen.

Alijev gråt gledestårer da det var klart at han er europamester. Han vant sølv for to år siden, men kom ikke engang med på det russiske EM-laget i fjor. Han er første russiske EM-vinner for menn siden 2013. Javier Fernández fra Spania vant sju ganger på rad før han la opp i fjor.

Daniel Grassl fra Italia gikk seg opp fra 11.-plass og ble nummer fire med det nest beste friløpet, men han var 1,83 poeng fra medalje.

Norske Sondre Oddvoll Bøe var i EM-finale for sjette gang på rad, men han greide ikke helt å følge opp det sterke kortprogrammet. Han falt to plasser og endte på 21.-plass etter å ha gjort flere småfeil i friløpet.

Kevin Aymoz fra Frankrike var en het gullfavoritt, men han falt to ganger i kortprogrammet og kvalifiserte seg ikke til friløpet.

I isdans leder franske Gabriella Papadakis og Guillaume Cizeron etter den rytmiske dansen. Fridansen avvikles lørdag.

