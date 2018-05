Allardyce får ikke fortsette i Everton

Sam Allardyce er ferdig som manager i Everton. Det bekrefter Premier League-klubben onsdag.

– Vi vil gjerne takke Sam (Allardyce) for innsatsen han har levert i Everton de siste sju måneder. Han kom til oss på et svært vanskelig tidspunkt, og ga oss stabilitet. Og det er vi takknemlige for, opplyser klubben.

– Men vi har tatt en beslutning om at han ikke er en del av våre langsiktige planer, og vi vil ansette en ny manager denne sommeren. Den prosessen starter omgående, sier Everton-direktør Denise Barrett-Baxendale.

Allardyce tok over Everton etter nederlandske Ronald Koeman tok 30. november i fjor. På det tidspunkt lå klubben som nummer 13 på tabellen, med kun 15 poeng på 14 kamper.

Allardyce fikk klubben bort fra nedrykksstriden og Everton endte til slutt på åttendeplass.

Ifølge ryktene er Marco Silva er den heteste kandidaten til å overta jobben etter Allardyce. Silva har den siste tiden vært manager i Watford.

Allardyce har tidligere trent klubber som Crystal Palace, Sunderland, West Ham og Newcastle. Han var også en svært kort periode landslagssjef for det engelske landslaget i 2016.

