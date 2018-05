Allardyce «skuffet» over Everton-exit

Sam Allardyce sier at han er skuffet over å ha fått sparken i Everton, men at han så det komme etter heftige mediespekulasjoner rundt hans avgang.

63-åringen var ferdig som Everton-manager etter under seks måneder ved roret på Goodison Park etter et kort møte med mannen med flest aksjer i klubben, Farhad Moshiri, onsdag.

Den tidligere engelske landslagssjefen tok over Everton etter nederlandske Ronald Koeman 30. november i fjor. På det tidspunkt lå klubben som nummer 13 på tabellen, med kun 15 poeng på 14 kamper.

Allardyce fikk klubben bort fra nedrykksstriden og Everton endte til slutt på åttendeplass, men managerens spillestil var upopulær hos fansen og til slutt fikk også klubben nok.

– Overrasket

Men Allardyce var mest skuffet over at hans avgang nådde mediene lenge før han fikk offisiell bekreftelse.

– Jeg er overrasket over hvordan det kom ut. Det så opplest og vedtatt ut før jeg møtte Farhad, sa Allardyce til talkSPORT.

– Jeg tror det var ute i mediene i et par dager. Det levnet deg med ingen tvil om at det skulle skje. Det var litt skuffende. Hvem som var involvert i det vil jeg ikke si, men noe som delikat som dette er noe du vil at skal holdes hemmelig, fortsatte han.

Silva er favoritt

Allardyce har tidligere trent klubber som Crystal Palace, Sunderland, West Ham og Newcastle. Han var også en svært kort periode landslagssjef for det engelske landslaget i 2016.

Ifølge ryktene er Marco Silva er den heteste kandidaten til å overta jobben etter Allardyce. Silva har den siste tiden vært manager i Watford.

(©NTB)

