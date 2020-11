Lørdag gjør Stina Nilsson sin første konkurranse som skiskytter. Interessen er skyhøy og spørsmålstegnene mange før rennet i Sverige.

Den tidligere mesterløperen Björn Ferry venter spent på hva som kommer. Han er en av SVTs skiskyttereksperter. Svensk TV direktesender fra rennet i Idre.

– Det virker usannsynlig at hun skyter null (ingen bom) og vinner. Men det store spørsmålstegnet er hvor fort hun går på ski. Det er det som i fortsettelsen avgjør hvor god hun blir. Hvor mye raskere enn Hanna Öberg er hun i sporet? Er det et minutt?, undrer Björn Ferry.

– Skiskyting er en sammensatt sport, og det er ofte frustrerende. Hvordan takler Stina det? Det er ingen å skylde på om man bommer fem skudd. Da skal man bare ta seg videre.

Ferry er usikker på hva Nilsson klarer.

– Hun har alle blikkene på seg, sier han.

Det er allerede så godt som klart at Nilsson ikke deltar i verdenscupåpningen. Den finner sted i finske Kontiolahti 27. november. Landslagsledelsen signaliserer at det «ikke er førsteprioritet for Nilsson å gå i verdenscupen denne vinteren».

Den mangeårige langrennsstjernen byttet idrett i mars i år. Hun har trent i vel seks måneder som skiskytter, men har foreløpig ingen konkurranseerfaring.

