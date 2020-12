Alle FIS-konkurranser i Kina avlyses

VM i fristil og snowboard, samt verdenscuprenn i en rekke skigrener som skulle gått i Kina over nyttår, er avlyst som følge av virussituasjonen.

Det opplyser Det internasjonale skiforbundet (FIS) i en pressemelding.

FIS fikk tidligere i uken beskjed fra Kinas skiforbund om at det ikke kan holdes verdenscuprenn i landet denne sesongen på grunn av kinesiske koronarestriksjoner. Dermed var avlysningene uunngåelige.

Det arrangeres OL i Beijing i 2022, og mange idretter ville bruke denne sesongens konkurranser som et slags prøve-OL. Slik blir det imidlertid ikke.

– Umulig

– Vi hadde håpet at det ble mulig å arrangere testkonkurranser i Kina denne sesongen. Men den pågående andre bølgen av covid-19 har resultert i veldig strenge reiserestriksjoner som gjorde det umulig å arrangere internasjonale konkurranser, sier FIS-president Gian Franco Kasper.

Han legger til at kineserne er i rute til OL i 2022.

Fra før er det klart at de planlagte verdenscuprennene i skiskyting i Kina er flyttet til Europa. FIS opplyser at det jobbes med å finne nye arrangørsteder for konkurransene som skulle ha gått i Kina.

Disse konkurransene er berørt:

* VM i fristil og snowboard 18.-28. februar

* Verdenscup hopp 10.-14. februar

* Verdenscup kombinert 12.-14. februar

* Verdenscup alpint 24.-28. februar

* Verdenscup langrenn 19.-21. mars.

(©NTB)

