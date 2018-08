Alle utroper Filip Ingebrigtsen til storfavoritt

Henrik Ingebrigtsen (28) mener det er 20 prosents sjanse for tre brødre på pallen på 1500 meter fredag.

– Jeg vil si at det er 20 prosent sjanse for at vi alle tre havner på pallen. Da må alle vi gjøre det bra, og noen av de andre må ikke gjøre det så bra. 20 prosent er ikke mye, men det er større sannsynlighet enn å få en sekser på terningen og det skjer det, sa eldstebroren etter onsdagens kvalifisering.

Yngstemann Jakob tror det skal svært mye til for at det blir en helnorsk brødrepall under medaljeseremonien.

– Jeg tror det er mange som er villige til å stille seg i veien for at Team Ingebrigtsen ikke skal lykkes. Det skal veldig mye til for at vi får tre stykker på pallen. I prosent er den sjansen veldig, veldig, veldig lav. Det skal lite til for at noen tryner. Det er bare å se på Filip i dag. Det kan skje alle. Vi har fått bekreftet at det blir mange sterke i finalen, og jeg tror det blir et bra løp, fastslo Jakob Ingebrigtsen etter kvalifisering.

Peker på broren

Mens Henrik og Jakob kom seg smertefritt til finalen, ble det dramatisk for broren Filip. Han falt, ble skadd og måtte sy fem sting.

Det endrer ikke på troen både Henrik og Jakob har på at broren gjentar bedriften og blir europamester akkurat som for to år siden i Amsterdam.

– Filip er helt klart favoritt. Han er bedre enn jeg trodde han var, sa Henrik.

Bror Jakob var av nøyaktig samme oppfatning.

– Filip viser kanskje at han er bedre enn vi trodde da han kom seg så enkelt videre med fall, mente Jakob.

Sterkt felt

Pappa Gjert ønsker ikke å spå noe om utfallet.

– Jeg skal ikke gå i gang med å spekulere i hvem som vinner. Målet var å ha tre konkurransedyktige utøvere på startstreken i EM. Det målet er nådd. Mål to var tre stykker i finalen på 1500 meter. Check. Og så har jeg medaljehåp, men det vil jeg ikke si noe om. Det holder jeg for meg selv, sa pappa og trener Gjert Ingebrigtsen.

Henrik Ingebrigtsen nerdskriver sine egne medaljesjanser.

– Filip, Jakob og Chris O'Hare er de tre største favorittene. Han så ganske bra ut i dag. Det er vel «cocky» å utrope meg selv til favoritt. Jeg liker å ha stempelet som «underdog».

– Jeg tror Filip, Henrik, Marcin Lewandowski og de to britene blir de sterkeste utfordrerne. Når vi stiller i finalen har jeg lyst til å slå dem, og de har lyst til å slå meg, sa Jakob Ingebrigtsen.

