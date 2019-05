Allerede som 18-åring hadde Ulrik Fredriksen spilt i Norges syv øverste divisjoner: - Tror det er rekord

Ulrik Fredriksen (19) er U20-landslagets nye stopperkjempe. Bergenseren har hatt en annerledes vei til VM enn de fleste andre på laget.

LODZ (Nettavisen): Ulrik Fredriksen er kanskje ikke den spilleren på U20-landslaget som stjeler de fleste overskriftene, men faktum er at midtstopperen seiler opp som en av de mest lovende vi har i Norge akkurat nå.

Etter bunnsolide prestasjoner i G19-EM i Finland i fjor sommer, har han gjort plassen ved siden av kaptein Leo Østigård til sin egen.

I VM-åpningen mot Uruguay fredag kveld ble det 1-3-tap, men Fredriksen leverte en god kamp i Norges midtforsvar.

Fredriksen mener han hele karrieren har vært i utfordrerposisjon, men at det de siste årene har løsnet.

- Jeg var jo ikke på noe landslag før G18, men har spilt mer og mer de siste årene. Nå må jeg forsvare plassen og spille gode kamper, sier han til Nettavisen.

- Tror det er rekord

I en alder av 19 år har han allerede bøttevis med erfaring. 34 kamper i Obos-ligaen og 16 kamper i Eliteserien er fasiten så langt, i tillegg til 11 kamper spredd utover henholdsvis G18-, G19-, U20- og U21-landslaget.

Fredriksen har faktisk spilt på alle nivåer fra 6. divisjon og helt opp til Eliteserien, og det rakk han å gjøre før han ble 19.

- Jeg tror det er rekord, sier han med et smil.

Han spilte for Sædalen og Fyllingsdalen før han gikk til Sogndal før 2017-sesongen.

Nettavisen har dykket i arkivene for å finne andre på 18 år eller yngre som har gjort det samme, men foreløpig har vi ikke funnet noen som kan tangere Fredriksens prestasjon. Vet du om noen? Kontakt oss her.

Unggutten får rosende attester fra de Nettavisen snakker med i Polen. Midtstopperen har tatt store steg på kort tid.

Nylig ble han kåret til et av Obos-ligaens 20 største talenter i en stor Nettavisen-kåring.

Kaptein Østigård er blant dem som er full av beundring når det gjelder den fremadstormende Sogndal-spilleren.

- Jeg liker veldig godt å spille med Ulrik. Han er stor og sterk, og han er en person det går an å snakke til og si: «Gå bort og drep han motspilleren der.» Og så gjør han det. Han hører på beskjeder, og jeg liker godt at vi stiller krav til hverandre.

Norges U20-landslagskaptein snakker naturligvis i bilder, men det er ingen tvil om at han setter lojaliteten til sin stoppermakker høyt.

- Hatt en veldig god utvikling

Brighton-spiller Østigård mener Fredriksen har tatt store steg siden de for alvor begynte å danne stopperpar under EM sist sommer.

- Han er kanskje ikke den typen som snakker mest, men han gjør en veldig god jobb, og litt usynlig jobb, for laget. Han har hatt en veldig god utvikling, sier Østigård.

Landslagssjef Pål Arne «Paco» Johansen støtter sin kaptein i den beskrivelsen.

Fredriksen er nå bankers i den norske elleveren, for «Paco mener Sogndal-stopperen har en ro og lojalitet som smitter over på laget.

- Ulrik er en trygg, rolig og god person og spiller, en man kan stole på både på og utenfor banen. Vi har sluppet inn lite mål etter at han begynte å spille stopper for oss, han har et veldig godt samarbeid med de andre bak der. Han er enkel og fin å spille sammen med. Han er kanskje ikke den som vises mest, men han holder takten i et lag, og det er veldig viktig, sier «Paco».

Fredriksen selv tar seg tid til en prat med norsk presse i VM-byen Lodz rett før Norge skal spille sin første kamp i et U20-VM siden 1993.

Han gliser når han hører beskrivelsene fra Østigård og Johansen.

- Jeg tror mange ville beskrevet meg sånn. Jeg hører på det de sier, det stemmer bra, sier den 19 år gamle bergenseren.

TALENT: Flere medier ville ha en bit av Ulrik Fredriksen i Polen. Her er han i samtale med Aftenpostens Sondre Moen Myhre. Foto: Egil Sande (Nettavisen)

Landslagssjef Johansen ymter nå frempå om at Fredriksen snart kan være klar for et høyere nivå enn Obos-ligaen.

19-åringen har allerede erfaring fra Eliteserien, men selv stresser han ikke nevneverdig med å få en bedre kamparena.

- Man ønsker alltid å spille på høyest mulig nivå, og det var kjipt at vi rykket ned med Sogndal. Det er klart, man tenker litt på det, men jeg har ikke så mye fokus på det. Den biten styrer min far og agent. Men man tenker jo hele tiden på når det er lurt å ta det neste steget, sier Fredriksen.

- Ikke vits å gå til Brann for å sitte på benken

Han signerte ny kontrakt med Sogndal for ett år siden, og den strekker seg ut 2021.

Stortalentet er bergenser, men det er ikke dermed sagt at det er naturlig at Brann blir neste steg i karrieren.

- Nei, jeg vet ikke hvor mye vits det er å gå til Brann hvis jeg blir sittende på benken, det er jeg ikke interessert i. Men Brann er et lag jeg har hatt rundt meg hele livet, så det ville vært stort å spille for dem en dag, men jeg har samme forhold til Sogndal. Jeg er født der siden pappa spilte der, og jeg har et godt forhold til både Sogndal og Brann. Men jeg vet ikke om Brann er det rette steget for øyeblikket, sier han.

Nå er fokuset uansett på VM. Selv om mesterskapet er gedigent, blir sendt på TV over hele verden og nivået er skyhøyt, nekter han for at han kjenner på presset.

- Jeg tenker egentlig ikke så mye på sånt, sier han.

Nå fortsetter VM for Norge med kamp mot New Zealand mandag kveld. Kampstart 20.30.

