Allsvenskan-kamp utsatt på grunn av ran

AIK-laget havnet i trafikkaos på vei til Kalmar foran søndagens viktige bortekamp i Allsvenskan. Dermed er kampen utsatt.

Årsaken til de lange køene på Öland i Sør-Sverige er at politiet kontrollerer biler på Ölandsbroen som går inn til Fastlands-Sverige, etter et ran av en Ica-butikk natt til søndag, rapporterer Expressen.

Daniel Granli og resten av AIK-laget har overnattet på Öland, og dermed måtte de starte tidlig på den korte reisen til Kalmar. De håpet å rekke fram i tide til at kampen kunne starte som planlagt klokken 14.30.

– Det stemmer. Vi dro tidlig, men det er køer, så det ruller sakte framover, sier presseansvarlig Stefan Mellerborg i AIK til Expressen.

Kampdelegat Per Eliasson hos Sveriges fotballforbund opplyser ved 14-tiden at AIK fortsatt sitter fast på Öland, og at kampen starter 75 minutter etter at laget er kommet fram til stadion.

AIK skal for øvrig spille sin første kamp med Bartosz Grzelak som hovedtrener. Rikard Norling fikk sparken tidligere i uken som følge av en meget svak sesongstart.

