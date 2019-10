Allsvenskan-trener sluttet etter krangel med supportere

Magnus Pehrsson sluttet torsdag på dagen som trener for den svenske fotballklubben Kalmar. Årsaken er en heftig krangel med supportere etter forrige kamp.

– Jeg sto opp mot veldig aggressiv og hatefull oppførsel. Etterpå opplevde jeg veldig lite støtte og i stedet fokus på hva jeg gjorde feil, sier 43-åringen.

Pehrssons avgang kom to dager før skjebnekampen borte mot Sirius, der Kalmar spiller for å berge plassen i Allsvenskan.

Han avviser blankt at han har fått spillerne mot seg, slik enkelte svenske medier har antydet. Han sier at beslutningen er fattet med tanke på klubbens beste, men at bakgrunnen er turbulensen etter hans heftige munnhuggeri med supportere etter 2-3-tapet mot Falkenberg sist lørdag.

Pehrsson har fått kritikk fra flere hold for sin oppførsel. Han gir kritikerne delvis rett, men føler seg også dårlig behandlet.

– Jeg har selv sagt at det ble feil, men alt det andre viskes liksom bare ut. Dette er et samfunnsproblem, og jeg vil ikke være med på det, uttaler han.

Pehrsson ble hjemme fra trening mandag. Det var av hensyn til barna, sier han.

– Alle her vet at ingen har lagt ned flere timer på denne klubben enn jeg, men min familie og mine barn tok lørdagens hendelse veldig tungt, og jeg kunne ikke reise fra dem. Jeg reagerer på at det ikke ble vist forståelse for det.

Kalmars akademisjef Jens Nilsson kommer til å lede laget mot Sirius lørdag. Kalmar har tre lag bak seg på tabellen, men ligger utsatt til. Blir det tap for Sirius, og Falkenberg og Sundsvall vinner, er nedrykket et faktum.

– Jeg må akseptere Magnus' avgjørelse, men det er en trist dag for klubben. Han har jobbet veldig hardt for å gjøre Kalmar bedre, og det er med sorg i hjertet jeg ser ham gå, sier klubbsjef Mattias Rosenlund.

Norske Geir André Herrem er blant Kalmar-spillerne som mistet treneren torsdag.

