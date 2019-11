Almenning Jarstein så rødt da Hertha Berlin tapte stort

Rune Almenning Jarstein fikk se det røde kortet da hans Hertha Berlin søndag tapte 0-4 i bundesligaoppgjøret borte mot Augsburg.

Den norske keeperen hadde ingen god dag på jobben for sin tyske klubb søndag. I løpet av 28 minutter hadde Almenning Jarstein sluppet inn to mål og fått rødt kort.

Den norske landslagskeeperen var sammen med resten av Hertha-forsvaret passiv da hjemmelaget tok ledelsen etter 18 minutters spill ved Philipp Max.

Tyskerens frispark fra høyre kant gikk gjennom feltet og direkte inn i nettmaskene.

Ti minutter senere gikk alt galt for den norske keeperen da han først fikk et dårlig touch på et tilbakespill. Florian Niederlechner snappet ballen, men ble taklet høyt oppe på leggen av Jarstein i samme slengen. Ballen spratt så til Sergio Cordova som satte ballen i det åpne målet. I skuddøyeblikket leverte den norske burvokteren nok en sugende takling, denne like under kneet til Cordova.

Etter at VAR hadde tatt en titt på de to situasjonene dro dommeren fram det røde kortet. Almenning Jarstein måtte forlate banen og Hertha Berlin ble redusert til ti mann før halvtimen var spilt i Augsburg.

Ut gikk også klubbens andre nordmann, Per Ciljan Skjelbred, for å gi plass til reservekeeper Dennis Smarsch.

I sin bundesligadebut kunne han lite gjøre da André Hahn sju minutter etter hvilen økte hjemmelagets ledelse til 3-0. Hahn fikk gå uforstyrret langs sekstenmeterstreken og plasserte ballen nede i hjørnet.

Ti minutter før slutt fastsatte Niederlechner sluttresultatet til 4-0.

