Alonso skrev ny langtidskontrakt med Chelsea

Chelsea har sikret seg stjernebacken Marcos Alonso fram til sommeren 2023.

Onsdag morgen kunngjorde London-klubben at Alonso har skrevet under på en femårskontrakt. Venstrebacken kom til Chelsea i 2016 og har siden nytt stor suksess i den blå trøya.

– Jeg er så glad for å bli her lenger og fortsette å spille for et av de beste lagene i verden. Det har vært to veldig gode sesonger, og jeg ser fram til mer, sier Alonso til Chelseas nettsted.

(©NTB)

Mest sett siste uken