Alpinåpning i Sölden uten tilskuere

Den tradisjonsrike verdenscupåpningen i alpint i østerrikske Sölden går denne sesongen uten tilskuere som følge av virussituasjonen.

Det bekrefter arrangøren overfor avisen Tiroler Tageszeitung onsdag.

– Det blir ingen tilskuere, fordi det er viktig å beskytte seg, og det er ønske fra FIS (Det internasjonale skiforbundet) og OeSV (Det østerrikske skiforbundet), sier organisasjonskomiteens leder Jakob Falkner onsdag.

Det skal kjøres storslalåm for menn og kvinner 17. og 18. oktober. Det er én uke tidligere enn opprinnelig planlagt. Årsaken til flyttingen av arrangementet er planene om at det skal opprettes egne «bobler» for å minimere risikoen for smittespredning.

Utøverne og deres team skal utgjøre en boble, mens frivillige, representanter for media og et begrenset antall inviterte gjester skal utgjøre en annen. Boblene skal holdes så mye atskilt som mulig.

(©NTB)