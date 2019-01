Alpinlandslaget bekrefter: Her er Norges VM-tropp

Norges Skiforbund har tatt ut 15 utøvere til alpin-VM.

4. februar starter VM i alpint som arrangeres i Åre i Sverige.

Torsdag ettermiddag bekrefter Norges Skiforbund i en pressemelding at de har tatt ut følgende 15 utøvere i den norske VM-troppen, men det knyttes fortsatt usikkerhet til om to av de største stjernene blir klare:

Herrer:

Aksel Lund Svindal

Kjetil Jansrud

Aleksander Aamodt Kilde

Adrian Smiseth Sejersted

Henrik Kristoffersen

Leif Kristian Nestvold Haugen

Sebastian Johan Foss Solevåg

Jonathan Nordbotten

Rasmus Windingstad

Kvinner:

Ragnhild Mowinckel

Kristin Lysdahl

Thea Stjernesund

Kajsa Vickhoff Lie

Mina Fürst Holtmann

Kristine Gjelsten Haugen

SKADET: Kjetil Jansrud skadet seg i Kitzbühel. Nå er det usikkert om han blir klar til VM.

Jansrud usikker

Både Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud er klare, men begge har trøblet med skader den siste tiden.

Spesielt Jansrud kjemper en kamp mot klokken for å bli klar til VM etter at han brakk to fingre under trening i Kitzbühel.

- Vi prøver oss frem. Hver dag er verdifull med tanke på å bli bedre. Han har fremgang hver dag, men vi får se om det er nok tid, sier sportssjef Claus Ryste til Nettavisen.

Sportssjefen mener de fort må vente til mesterskapet begynner før de vet om Jansrud vil være i stand til å stille i super-G 5. februar.

- Når starten går så vet vi det. Frem til det så må vi bare jobbe med å bli klar, sier Ryste.

GLEDER SEG: Sportssjef Claus Ryste ser frem til VM i Åre.

Tror Svindal stiller

Også Lund Svindal har hatt skadeproblemer få uker før VM. Nylig valgte han å stå over rennene i Kitzbühel som følge av smerter i kneet.

Han har som mål å avslutte karrieren med VM i Åre, men Ryste vil ikke gi noen garantier for at Svindal stiller.

- Jeg tror han gjør det, absolutt, men det er ingen garantier her i verden, sier Ryste.

Sportssjefen sier han generelt er spent på det kommende mesterskapet.

- Vi har en sterk tropp og en stor bredde i troppen. Jeg gleder meg til å komme meg til Åre. I VM er det alltid mye spenning og mye trykk. Man må være så godt forberedt som mulig. Det blir skikkelig spennende, sier Ryste.

VM i Åre arrangeres fra 4. til 17. februar.