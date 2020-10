Alpinlandslaget ønsket ikke å sitte i karantene. Valget de tok var av det uvanlige slaget

Mina Fürst Holtmann og resten av kvinnenes alpinlandslag ønsket mer tid på snø, men ville slippe å sitte i karantene ved valg om reising. Løsningen ble å flytte inn hos landslagssjefen.

Covid 19-pandemien har skapt problemer for flere idrettsutøvere som er avhengig av snø i forberedelsene til ny sesong.

Kvinnenes landslag i alpint er en av de, og de gikk for et mer uvanlig valg for å få kjørt på ski før sesongpremieren.

Flyttet inn hos treneren

Mina Fürst Holtmann fikk sitt store gjennombrudd forrige sesong, med blant annet pallplass i storslalåm like før jul. 25-åringen forteller at man har ofret en del for å nå de samme målene, også denne sesongen.

– Vi tok valget om å reise ned til Mellom-Europa i slutten av august, og har vært her siden. Karantene hjemme i Norge hadde vi ikke tid til, så da bestemte vi oss for å bli værende her, forteller Holtmann til Nettavisen.

– Hvordan har det fungert?

– Mellom samlingene våre bodde vi hos treneren vår, Tim Gfeller. Han driver et leilighetskompleks der, så da har vi rett og slett hatt litt ferie der mellom slagene. Det har fungert bra.

Alpinisten innrømmer derimot at det til tider har vært tøft å være så lenge borte fra familie og venner.

– Det er klart at vi har vært borte lenge nå, men når man står i det går det som regel greit. Man merker det først når man kommer hjem igjen at det er godt å være hjemme, forteller hun.

FØRSTE PALLPLASS: Fürst Holtmann (venstre) innkasserte sin første pallplass like før jul. Foto: Jeff Pachoud (AFP)

– Trist

Nina Løseth fortalte etter forrige sesong at hun valgte å gi seg med alpint, noe hennes tidligere romvenninne syntes var en kjip beskjed å få.

– Selvfølgelig er jo det trist, og jeg savner henne. Nina hadde mest erfaring av alle oss, og det er jo gjerne inn mot sånne konkurranser som dette at det var gull verdt. Det er alltid deilig å ha en som kan komme med råd og gi deg selvtillit inn mot en premierehelg.

– Blir du en slags leder i laget, nå som Løseth er borte og Mowinckel er ute med skade?

– Ikke nødvendigvis. Det trenger ikke ha noe sammenheng mellom resultater og lederevner innad i en gruppe, men vi er en god blanding i laget vårt nå. Vi utfyller hverandre godt, forteller Holtmann videre.

Vil ikke røpe målene

Da spørsmålet om hvilke mål Norges håp i alpint har satt seg før sesongen blir det fort stille fra hovedpersonen selv.

– Mine mål ja. Jeg er alltid forsiktig med å snakke høyt om målene mine, i fare for å legge ekstra press på meg selv. Du får spørre meg igjen etter sesongen er over, så skal jeg svare på om jeg nådde de, ler hun.

– Har du endret på noe i treningsarbeidet fra i fjor?

– Vi har jo vært mer i Norge, så det er vel kanskje den største forskjellen. Man før mer ro i treningsarbeidet, og får gjerne være litt mer alene i de bakkene hvor det er snø. Jeg liker godt at jeg kan trene på de tingene jeg vil, uten så mange folk rundt meg, avslutter 25-åringen.

Verdenscupåpningen for alpinistene starter kommende helg i østerrikske Sölden, med storslalåm for kvinner på lørdag og herrer på søndag.