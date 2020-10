Alpinprofil vurderte å legge opp i august – får støtte av Haugen og Jansrud

Rasmus Windingstad (26) har opplevd en lang nedtur etter oppturen i desember i fjor. Nå er målene justert til å beholde plassen på laget og sikte mot 2022.

Lille julaften i fjor tok Windingstad sin første verdenscupseier da han gikk til topps i parallellstorslalåm i Alta Badia i Italia. Da var egentlig skadeproblemene i gang for Windingstad, og i februar måtte 26-åringen avslutte sesongen.

– Jeg har det ikke så bra nå. Men det betyr ikke at det ikke kan bli bra. Jeg jobber med det hele tiden. Jeg har mange forskjellige behandlinger jeg styrer med. Jeg jobber med flinke folk, sier Windingstad til NTB.

En trøblete rygg har satt ham flere hakk tilbake, og nå ser årets sesong ut til å bli en mellomsesong.

Bæringen, som fyller 27 år på lørdag, har slitt med en prolaps og en nerveirritasjon i korsryggen. Det har blant annet ført til svake bein. Windingstad forteller om en spesiell periode, men at det er bedring å spore nå.

Justere målene

– Jeg måtte akseptere at det blir en mellomsesong for et par måneder siden. Vi snakket i fjor når det hadde gått bra i et par år, og det hadde begynt å løsne. 2021 skulle være sesongen med å vinne kuler og sånt. Nå blir det en ny venteperiode, erkjenner Windingstad.

– Det har føltes som en sperre som har vært der i mange år. Jeg er egentlig mest interessert i å se hvor god jeg kan bli om jeg ikke har vondt i ryggen. Jeg føler jeg nærmet meg toppen med restriksjoner. Jeg har hatt noen perioder i det siste hvor jeg har vært smertefri, og det føles som et helt annet game.

Windingstad har ingen klare resultatmål denne sesongen, annet enn å få kontroll på ryggen, finne tilbake gleden og beholde plassen på laget.

Langt nede

Han innrømmer å ha vurdert å gi seg.

– Jeg har vært inne på det. Det har vært en fortløpende vurderingssak. August var da jeg var mest inne på det. Men jeg har kommet fram til det alle sier som har jobbet med dette før: Man skal ikke gi seg midt i dritten. Jeg har måttet bite i meg de tankene. Skal jeg gi meg, skal jeg gi meg etter at ryggen er bra. Jeg vil at vi har prøvd alt. Der er vi ikke ennå, sier han bestemt.

Windingstad får støtte av rutinerte Kjetil Jansrud (35) og Leif Kristian Nestvold-Haugen (32).

– Det er ikke fett med Rasmus. Jeg er enig med ham: Han har mange år igjen. Han er en eminent skikjører. Han må bare fortsette, sier Jansrud til NTB.

– Vi prøver å hjelpe så godt vi kan. Det er lettere for noen som har vært gjennom skade og hatt de samme tingene. Man har vært der selv, så man vet hvordan det er å være på sidelinja og ikke ta del i det de andre gjør, sier Nestvold-Haugen.

God nok

Det neste på programmet er parallellslalåm i Lech i Østerrike 14. november, men det er ikke sikkert at Windingstad blir å se der.

– Jeg hadde som mål å vinne VM som kommer, og jeg mener fortsatt at jeg kunne ha gjort det, men det har blitt litt nedprioritert å ha resultatfokus.

Om alt går som det skal, varsler Windingstad en mindre nedstemt utgave av seg selv neste sesong.

– Når jeg er fri for smerter, er jeg god nok. Jeg har lyst til å være en av de beste. Målsettingen blir å vinne OL og verdenscuprenn, sier han om 2022-sesongen.

