Alpinsirkuset styrer utenom Nord-Amerika i år

Verdenscupen i alpint kommer ikke til å gjøre sitt tradisjonelle besøk i Nord-Amerika før jul. På grunn av viruspandemien flyttes rennene til Europa.

Det melder Det internasjonale skiforbundet (FIS) i en pressemelding torsdag. Avgjørelsen er truffet etter samtaler mellom FIS, nasjonale skiforbund og de lokale arrangørene i Canada og USA.

For mennene gjelder det fartsrennene i Lake Louise 25.-29. november og rennene i Vail/Beaver Creek 1.-6. desember. For kvinnene skulle det vært storslalåm og slalåm i Killington 28.-29. november og fartsrenn i Lake Louise 1.-6. desember.

– Det var sterk vilje til å gjennomføre rennene, men en unik logistisk situasjon med reiserestriksjoner og karantenekrav førte til denne avgjørelsen, sier rennsjef for menn Markus Waldner.

FIS akter å gjennomføre en full sesong, og rennene vil bli omberammet til andre steder. Det er allerede planlagt at Val d'Isère skal få en ekstra helg med renn for menn i desember. Storslalåmrennene flyttes fram til 5.-6. desember slik at det kan kjøres utfor og super-G helgen etter.

Kvinnene får et ekstra utforrenn i St. Moritz helgen 5.-6. desember, samt tekniske renn i Courchevel.

– Rennene i Nord-Amerika er to spesielle uker for hele verdenscuptouren, og vi er svært skuffet over at vi ikke har funnet en måte å beholde dem på årets terminliste, sier FIS-generalsekretær Sarah Lewis.

– Det positive er å se hvor godt alle de involverte samarbeider på jakt etter løsninger. Det viser at vi er en sammensveiset skifamilie som jobber mot det felles mål å gjennomføre en suksessrik sesong.

Endringene i terminlista vil bli godkjent under de tekniske møtene 30. september til 2. oktober og formelt vedtatt av FIS-styret 3. oktober.

(©NTB)