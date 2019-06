Alpinsjefen om Kristoffersen-enigheten: – En bra løsning for landslaget

Den nye avtalen mellom Henrik Kristoffersen og Norges Skiforbund vil ikke gå utover resten av alpinlandslaget, sier forbundets alpinsjef Calus Ryste.

Etter at skiforbundet vant saken Henrik Kristoffersen anla mot Norges Skiforbund, ble det på ankefristens siste dag klart at saken ikke fortsetter i rettssystemet.

Kristoffersen anker ikke og har signert en ny, treårig landslagsavtale.

– Vi har hatt fokus på å finne et bra sportslig opplegg, og det har vi klart. Vi har blitt enige, og det er en bra løsning for landslaget, inkludert Henrik Kristoffersen, sier Ryste til NTB.

I avtalen får Kristoffersens et eget helse- og treningsopplegg utenom renn, styrt av far og trener Lars Kristoffersen. Skiforbundet skal legge økonomisk og praktisk til rette for et sportslig tilpasset, individuelt opplegg for Kristoffersen utenom konkurranser.

Forbundet dekker utgifter til trener Einar Witterveen, som skal følge Kristoffersen gjennom sesongen, samt en ekstra assistentressurs i seks måneder fra 1. september.

– Så stiller han med resten av støtteapparatet han trenger, sier Ryste som legger til at den nye Kristoffersen-avtalen ikke vil gå ut over resten av landslaget.

– Nei, det går ikke utover landslaget på den måten. Laguttaket var gjort litt strengt, men det var en overordnet beslutning og ikke på grunn av dette her.

Kristoffersen får også i avtaleperioden videreføre sin flaskeavtale med Red Bull.

