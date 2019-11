Alt blir avgjort for Mjøndalen i siste serierunde i skjebnekamp: - Det blir en ren cupfinale

Mjøndalen møter Vålerenga i siste runde av Eliteserien, og utgangspunktet er krystallklart for laget fra Buskerud.

STABÆK - MJØNDALEN 4-2

NADDERUD (Nettavisen) Etter 4-2 tapet mot Stabæk og Strømsgodsets 6-0 høvling over Brann, er de brunkledde under nedrykksstreken før siste serierunde. Med 27 poeng har de to poeng opp til Tromsø og kvalikplassen, men det er også to poeng opp til Lillestrøm som er over nedrykksstreken.

For dårlig i forsvar

Hele Mjøndalen vet derfor at det er bare en ting som gjelder i kampen mot Vålerenga.

-Vi er nødt til å vinne fotballkampen. Det er et greit utgangspunkt. Vi skal ikke revolusjonere så mye, men vi blir nødt til å stramme inn bakover, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen til Nettavisen.

Han har nemlig troen på at laget er godt nok offensivt, men frykter at det defensive kan bli avgjørende.

- CUPFINALE: Mjøndalen-trener Vegard Hansen vet at laget hans kan rykke ned fra Eliteserien, hvis de ikke slår Vålerenga i siste serierunde. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

- Vi har vært gode i deler av spillet i år, men vi har ikke vært solide nok defensivt. Vi slapp inn for mye mål mot Stabæk, sier Hansen videre.

- En våt, våt drøm

Det blir noen spennende dager for Mjøndalen-spillerne og alle som følger klubben fra Nedre Eiker, men nå ser de frem til skjebnekampen mot laget fra hovedstaden.

- Vi må skjerpe oss. Vi kan ikke være bekjent av andreomgangen mot Stabæk, den var pinlig. Vi må legge den kampen bak oss og se fremover, sier Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth til Nettavisen.

Til tross for at det bare er to poeng opp til Sarpsborg 08 som ligger på 11. plass, mener kapteinen at laget skal være mer enn fornøyd, hvis det tar 14. plassen og må ut i playoff for å overleve i Eliteserien.

- Kvalikplass er en våt, våt drøm. Vi drømmer om en kvalikplass. Det er en fantasi-situasjon, hvis vi havner der. Vi er nede, så vi spiller om en kvalikplass, hevder Mjøndalen-kapteinen.

Gauseth er også skråsikker på at supporterne vil fylle Consto Arena i siste runde, og gi alt for å støtte klubben i kampen for å overleve i Eliteserien.

- Supporterne våre er fantastiske. Vi er privilegert. De støtter oss, uansett hvor ræva vi er. Det blir en bra ramme, fastslår Mjøndalen-kapteinen.