Aluko forlater Chelsea

Eni Aluko forlater Chelseas kvinnelag i fotball ved sesongslutt. 31-åringen bidro til lagets dobbelttriumf i sin siste sesong i klubben.

– Enda en dobbelttriumf. I 2015 var det en drøm som ble sann. Å gjøre det igjen er ubeskrivelig. Etter fem år og over 150 kamper er det med tungt hjerte jeg bekrefter at jeg forlater Chelsea, men jeg kunne ikke drømme om en bedre avslutning, tvitret hun onsdag.

Aluko var med da seriegullet ble sikret med seier over Bristol City tirsdag kveld.

Maren Mjelde og Maria Thorisdottir er blant spillerne som har gjort klubben til vinner både av eliteserien og FA-cupen.

Aluko har spilt 102 landskamper for England, men ingen siden hun for to år siden anklaget daværende landslagssjef Mark Sampson for rasistisk diskriminering. Han har siden mistet jobben, og Aluko har fått kompensasjon fra fotballforbundet, men hun har ikke fått flere landskamper.

31-åringen er utdannet jurist. Det er uklart om hun vil fortsette fotballkarrieren, men hun er tidligere linket til Paris Saint-Germain.

