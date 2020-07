Aly Keita åpnet om rasismeskandale i Sverige: Nå utestenges dommeren ut sesongen

Dommeren mente det ikke var rasistisk ment, men det svenske fotballforbundet fordømmer likevel handlingen.

I midten av juni fortalte Aly Keita de rasistiske kommentarene han hadde fått fra hoveddommer, Martin Strömbergson i oppgjøret mellom Östersund og Sundsvall.

- Åpenbart krenkende

Nå bekrefter det svenske fotballforbundet at Martin Strömbergsson ikke dømmer igjen denne sesongen.

- Ut ifra det som har skjedd så er det ikke riktig at Martin Strömbergsson dømmer noen flere kamper i 2020, forteller lederen i dommerkomiteen, Peter Ekström til Expressen.

- Strömbergsson sier at han ikke har hatt noen rasistiske baktanker med det han har sagt. Vi har ingen anledning til å tvile på dette, men vi ser også at det er et fryktelig fornærmende uttalelse, og at det må ha vært åpenbart at dette ville bli oppfattet som krenkende, skrives det også i pressemeldingen.

Generalsekretær i det svenske fotballforbundet, Håkan Sjöstrand, legger til at det er viktig å snakke om disse problemene i svensk fotball.

LANDSLAGSSPILLER: Aly Keita i aksjon for Guinea i Afrikamesterskapet i 2019. Foto: Giuseppe Cacace (AFP)

- Ble rasende

I kampen mot Sundsvall forrige sesong fikk nemlig Keita en forferdelig kommentar av kampdommeren i oppgjøret.

- I fjor fikk var det en dommer som sa «slutt å prate. Gå tilbake til målet ditt så de kan kaste bananer på deg», sier Keita i en podkast i regi av Östersund.

Og la til:

- Dommeren sa unnskyld og at han ikke mente det. Men jeg sa til han at det var veldig rasistisk fra hans side, og at det ikke var noe jeg ville tillate. Jeg tenkte at det var helt sykt at han sa noe sånn. Det tok litt tid før jeg egentlig skjønte hva han hadde sagt, men så ble jeg rasende.

Dommeren forklarte at han var helt knekt etter situasjonen, og at han umiddelbart etter kampen sa unnskyld før han ga Keita en klem.

Han skal igjen ha unnskyldt til Keita i neste serierunde.

- Jeg er jævlig lei meg. Det ble bare feil, forklarer Strömbergsson.

- Jeg kan konstatere at den kommentaren ble helt feil. Det var ingen rasistisk ment med det. Sånn oppfatter jeg også at Keita tok det, sier Strömbergsson.

Og legger til:

- Jeg skjønner det blir feil i øyeblikket jeg sier «hopp inn i buret så skal jeg gi deg en banan»... Det er en gammel klassisk spøk som jeg kan si til målvakter. Det har ingenting med at han er mørkhudet.