Amalie (21) er bekymret for håndball-trend etter koronaen: - Begynner å bli skremmende

En håndballsesong med strenge koronatiltak kan by på problemer for spillere som er avhengig av styrketrening for å holde seg skadefrie. Nå roper Amalie Mogstad (21) varsku.

De nasjonale og kommunale tiltakene mot smittespredning i Norge har ført til stengte treningssentre rundt om i landet.

I Oslo-området er alle sentere stengt, men håndballens 1.divisjon og Rema 1000-liga er i full gang.

De siste åtte ukene har det røket fire korsbånd i eliteserien for kvinner og ett i eliteserien for menn.

Det har lenge vært kjent at den harde belastningen på banen og skarpe vendinger lett kan føre til en slik skade, men at dette kan forhindres vesentlig med riktig styrketrening.

Må regne med alvorlige skader

Hege Grindem er seniorforsker på Senter for Idrettsskadeforskning ved Norges Idrettshøgskole og assisterende professor på Karolinska Institutet og fysioterapeut på Nimi.

Hun sier alle lag bør regne med å få en alvorlig skade i løpet av en sesong.

- Vanligvis er det gjennomsnittlig mellom 0,5 og én korsbåndskade i et elitehåndballag hvert år, sier Grindem til Nettavisen.

Grindem påpeker at det er vanskelig å påpeke om det er en økende trend eller om antallet skader er tilfeldig.

- De siste årene har vi ikke hatt pågående forskningsprosjekt hvor vi overvåker skadesituasjonen slik det har vært tidligere år, og det er derfor vanskelig å si noe sikkert om hvorvidt spillerne som har skadet korsbåndet nå er del av en trend eller om det er snakk om en tilfeldig oppgang som vil jevne seg ut over tid. Uansett er det verdt å tenke over hvordan denne sesongen skiller seg fra tidligere sesonger med tanke på muligheter for skadeforebyggende trening og restitusjon, kortere oppkjøringsperiode og tilgjengelighet av spillere og kampprogram.

Flere håndballag har denne sesongen måtte tilpasse seg etter pålegg om karantene og utsatte kamper på grunn av koronasmitte.

- Må stille høye krav til klubbene

Amalie Mogstad (21) spiller i Nordstrand IF håndball.

De rykket opp til 1.divisjon denne sesongen etter noen år i 2.divisjon.

Mogstad røk korsbåndet som 18-åring da hun spilte for Oslo-klubben Aker.

Nå er 21-åringen i fullt spill, men frykter at en annerledes sesong med stengte treningssentre og utsatte kamper kan by på flere alvorlige kneskader.

- Det er veldig synd at senterne er stengt. Heldigvis tror jeg de fleste lagene som spiller i toppdivisjoner har adgang til eget styrkerom. Hvis ikke man har det synes jeg ikke det er forsvarlig å spille håndball, sier Mogstad til Nettavisen.

Mogstad setter stor pris på muligheten laget har til å trene styrke i håndballhallen.

- Vi i Nordstrand får heldigvis trene gruppevis noen dager i uka, det er jeg helt avhengig av for å kunne holde meg skadefri. Selv om topptrente spillere blir alvorlig skadet, tror jeg man likevel kan unngå det hvis man tar styrketreningen på alvor.

Grindem, som forsker på hvordan idrettsutøvere kan gjøre en trygg retur til idretten, mener at styrketreningen er vesentlig for å holde spillerne skadefrie.

- Perioden vi er i nå, der det er mindre tilgang til utstyr som finnes på treningssentre, stiller høye krav til at klubber og spillere må gjennomføre basistrening med alternative øvelser. Grunnleggende basistrening er nødvendig for å være spilleklar, sier hun.

For at kroppen skal kunne takle den harde belastningen som kommer med å spille håndball, er det vesentlig at styrketrening er prioritert.

Dette har Grindem forsket på for å kunne hjelpe utøvere trygt tilbake.

- Det mest oppsiktsvekkende funnet vi har oppdaget, var at hos spillere som har hatt korsbåndoperasjon fant vi en veldig sterk sammenheng mellom muskelstyrken og knefunksjonen som spillerne har når de går tilbake til idrett og risikoen for nye kneskader.

Større risiko for jenter

De to seneste månedene har tre klubber i Rema 1000-ligaen for kvinner måtte se egne spillere skade seg alvorlig.

Tertnes Håndball Elite mistet 22-år gamle Josefine Intelhus og 34-år gamle Linn Gossé til korsbåndskade på en uke.

Grindem påpeker at blant håndballspillere har kvinner høyere risiko for korsbåndskader enn menn.

- Vi ser også at kvinner oftere skader korsbåndet i yngre alder enn menn. Hos de som har gjennomgått operasjon av korsbåndet ser vi også at menn går tilbake til idrett i høyere grad enn kvinner.

Nordstrand-spilleren Mogstad synes det er skummelt å se hvor mange som rammes av den alvorlige skaden som setter deg ut av spill i minst ni måneder.

- Det er alt for mange, og det begynner å bli et skremmende antall. Et år på sidelinjen er vel det alle håndballspillere frykter mest, sier hun.

Selv om tanken på en ny skade skremmer Mogstad, er hun sikker i sin sak når det gjelder å satse håndball.

21-åringen er fast bestemt på at en ny slik skade ikke hadde stoppet henne fra å fortsette karrieren på banen.

- Håndball er livet mitt, så jeg hadde nok stått i en slik rehabiliteringsprosess igjen, selv om det er veldig tungt fysisk og mentalt. Derfor er jeg ekstremt imponert over spillere som kommer tilbake fra slike skader flere ganger, som for eksempel Nora Mørk.

Håndball-EM for kvinner går av stabelen i Danmark 3.desember. Der er Nora Mørk tilbake i troppen etter to korsbåndskader på to år. Amanda Kurtovic som også er fullt tilbake fra samme skade er ikke med til mesterskap.

