Amalie Iuel ble utsatt for netthets, men velger å ikke ta opp kampen med nett-trollene: - De prøver å skape en reaksjon

Sportslederen i Tjalve la fort merke til det han omtaler som netthets mot Amalie Iuel (26). Hekkeløperen selv sier hun holder seg langt unna kommentarfeltene.

NORGES IDRETTSHØGSKOLE (Nettavisen): Under NM i Bergen i september ble Iuel nektet å starte på grunn av smittevernreglene.

26-åringen hadde deltatt på Diamond League-stevnet i Roma rett i forkant av NM og måtte derfor ha negativt svar på en Covid-19-test før hun kunne konkurrere.

Utsatt for netthets

Det var i forsøket (kvalifiseringen) på 400 meter hekk hun ikke fikk starte, men Iuel ble flyttet direkte til finalen, som hun vant på en tid som kvalifiserte til kongepokal.

Siden en rekke av våre fremste friidrettsutøvere hadde vært i nettopp Roma, var dette en praksis som arrangøren benyttet seg av for flere enn bare Iuel.

Sportsleder John Ertzgaard i Tjalve, Iuels klubb, kunne fortelle at 26-åringen hadde blitt utsatt for det han omtalte som netthets i ulike forumer som en følge av at hun ble flyttet direkte til finalen. Mange mente hun hadde fått forskjellsbehandling.

- Det har vært mye støy, vi har ikke bedt om å få slippe å løpe. Vi møter opp, så får arrangøren bestemme, og de sa nei, du får ikke løpe. Hun har ikke bedt om noen fordel her, og det er heller ikke en fordel at hun har fått mer hvile, sa han til NTB.

John Ertzgaard, sportsleder i Tjalve. Foto: NTB (Fredrik Hagen)

Iuel: - Vet ikke hva som ble skrevet

Amalie Iuel selv var i isolasjon etter startnekten og innrømmer til Nettavisen at hun ikke fikk med seg så mye av det oppstyret som utspant seg på nettet.

- Jeg fikk aldri sett det, så jeg vet ikke hva som ble skrevet, men jeg skjønte at det var noen som hadde problemer med at jeg gikk rett til finalen, sier hun til Nettavisen.

Hun har forståelse for at noen kanskje reagerer på dette, men påpeker også at hun egentlig ikke hadde noen stor fordel av å bli flyttet rett til finalen.

- Jeg forstår at folk kanskje synes det ikke er rettferdig, men det skal sies at jeg hadde jo løpt for bare få dager siden og løpt ganske mye fortere enn det jeg hadde behøvd å gjøre som jeg skulle stille i forsøkene. Sånn sett føler jeg ikke at jeg hadde en fysisk fordel ved å ikke stille i forsøksheatet, forklarer hekkeløperen.

- Jeg var sliten etter løpet i Roma og hadde reist. For min del hadde jeg lyst til å løpe forsøket. Jeg prøvde å stille til start, men ble nektet adgang da vi kom til stadion.

KONGEPOKAL-LØPET: Amalie Hammild Iuel i aksjon på 400 meter hekk under NM i friidrett på Fana stadion. Foto: Ørn E. Borgen (NTB)

Profilert utøver

Den tidligere University of Southern California-studenten har de siste årene blitt et kjent navn i Idretts-Norge gjennom sine prestasjoner på løpebanen.

Det at hun har jobbet tett i team med verdensmester Karsten Warholm og hans trener Leif Olav Alnes har også ført Iuel ytterligere inn i rampelyset. Hun er blant annet med i de fleste episodene av NRK-serien «Karsten og Leif» som nå er aktuell.

Da det den 17. mai i år i tillegg ble kjent at hun er kjæreste med tidligere alpinist Aksel Lund Svindal, ble hekkeløperen for alvor et navn på manges lepper.

Når mange vet hvem du er, øker ofte også sjansene for netthets og ubehagelige meldinger i sosiale medier. Iuel er en aktiv bruker av Instagram og har en konto som er åpen og tilgjengelig for alle, slik at hvem som helst i teorien kan ta kontakt.

Tidligere har friidrettsprofiler som Isabelle Pedersen og Ezinne Okparaebo vært åpne om at de har mottatt uvelkomne henvendelser i sosiale medier.

Okparaebo var åpen om at hun måtte ta en pause fra sosiale medier under VM i 2015, mens Pedersen ofte har tatt til motmæle når hun har mottatt ufine meldinger.

- Holder meg langt unna

Iuel velger imidlertid en litt annen tilnærming.

- Det kan fort stjele masse energi om du blir for opphengt i det. Jeg skjønner at man har lyst til å si ifra og sette folk på plass når de er ufine, men jeg har valgt å ikke ta den kampen, sier Iuel til Nettavisen.

- For jeg tror det er mange nett-troll der ute som egentlig bare prøver å skape en reaksjon og vil at du skal reagere på den måten. Da tenker jeg at det er bedre å ikke gi dem den tilfredsstillelsen, forteller 26-åringen.

Spesielt kommentarfelt og det som skrives der, blokker hun helt ut.

- Jeg prøver egentlig å holde meg ganske langt unna det. Spesielt kommentarfelt. Det er uheldig for alle, tenker jeg. Det er alltid noen som har lyst til å prøve å finne et eller annet å hakke på deg for eller henge deg ut for, mener hekkeløperen.

- Jeg tror ikke man har godt av å lese slike ting. Derfor prøver jeg stort sett å holde meg unna det, egentlig, sier Iuel.