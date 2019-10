Amalie Iuel knuste sin norske rekord og er klar for semifinale i VM

Amalie Iuel løp inn til 54,72 i forsøksheatet på 400 meter hekk i friidretts-VM. Det ga norsk rekord og avansement til semifinale.

Iuel hadde fra før personlig rekord og årsbeste med 55,15. Det var også norsk rekord.

– Det har alltid vært slik at jeg har prestert bra tidlig i sesongen og dabbet av mot slutten. At dette kom i et VM er veldig gøy. At jeg endelig fikk stang inn og ikke er noen hundredeler unna en plass i semien, er gøy, sa Tyrving-løperen.

– Jeg så tiden var bra etter siste hekkepassering. Jeg kunne bremset, men bestemte meg for å stå på helt inn og fikk betalt for det. Jeg får ta med meg godfølelsen til i morgen. Jeg er fornøyd med å se 54-tallet og norsk rekord, sa Iuel.

– Jeg har slitt med å klare 15 steg tidligere, men det føltes bra i dag, fortsatte 25-åringen.

De fire beste i hvert av de fem heatene, samt de fire bak dem med best tid, tok seg til semifinalene.

Raskest i forsøket var amerikanske Sydney McLaughlin med 54,45. Verdensrekordholder Dalilah Muhammad fra USA hadde 54,87.

– Veldig imponerende. Deilig å se at det løsnet for henne, sa den ferske VM-vinneren Karsten Warholm, som fulgte løpet fra tribunen, til NRK.

