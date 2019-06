Amalie Iuel satte ny norgesrekord på 400 meter hekk

Den nye norgesrekorden ble satt under et stevne i Polen, søndag ettermiddag.

Tiden 55,15 er en forbedring på 11 hundredeler av hennes tidligere rekord, som ble satt for drøyt ett år siden på Bislett. Da klokket hekkeløperen inn til 55,26 sekunder. Nå nærmer Bislett Games seg igjen, og 25-åringen gleder seg stort til stevnet som blir avholdt 13. juni.

- Det var utrolig moro å senke den rekorden såpass tidlig i sesongen. Det gir en god følelse før Bislett, så jeg håper jeg får stille der, og utføre er godt løp, sier Iuel til Nettavisen.

Søndagens rekord kom under et stevne i Gliwice i Polen, og var godt under VM-kravet som er på 56,00. VM avholdes i år i Doha til høsten.

I FORM: Amalie Iuel er i form før Bislett Games om snaue to uker. Her er hun avbildet under fjorårets stevne på Bislett. Foto: Vidar Ruud (NTB Scanpix)





- Heldig med forholdene

Amalie Iuel er klar på at forholdene spilte en stor rolle under sommervarmen i den polske byen.

- Vi var heldige med forholdene i dag, og jeg følte egentlig at mye klaffet, så det var kjempegøy!

Treningsvenninnen Elisabeth Slettum deltok også i stevnet, men var uheldig og falt etter å ha truffet en hekk, skriver NRK. Deltok gjorde også fjorårets langhekk-komet Line Kloster, men heller ikke hun kom seg i mål.

Bortsett fra den tidligere norgesrekorden som ble satt under Bislett Games i fjor, har ikke Iuel vært i nærheten av helgens nye rekordtid på 55,11 sekunder. Vi må tilbake i april 2017 for å se et tilsvarende godt løp, den gang løp hun 55,38 i Baton Rouge, USA.

- Mer volum på treningene

Hva har endret seg fram mot denne sesongen kontra forrige sesong?

- Jeg tror egentlig ikke så mye har endret seg i forhold til trening. Det har vært litt mer volum kanskje, men bortsett fra det tror jeg bare kroppen har brukt litt lengre tid på å vende seg til der nye treningsprogrammet, og at det kanskje ikke slo like mye ut i fjor.

Og hun legger til:

- Men vi må jo se hvordan resten av sesongen går da.

25-åringen har i flere år vært Norges beste hekkeløper over 400 meter, og har hatt den norske rekorden siden 2016, da hun forbedret Hilde Fredriksens tid på 56,33 sekunder fra 1981.