Amalie Iuel svarte på netthetsen med å sikre kongepokalen

Årets kongepokaler i NM i friidrett gikk til Jakob Ingebrigtsen og Amalie Iuel. Det var en overraskelse før førstnevnte, og en revansj for Amalie Iuel.

Karsten Warholm var ute etter sin sjette strake kongepokal. Men juryen mente at Ingebrigtsens 3.33,94 på 1500 meter var en bedre prestasjon enn Warholms 48,23 på 400 m hekk.

For Iuel var det hennes første kongepokal. Hun vant 400 m hekk med tiden 55,63. Tjalve-løperen fikk dermed en søt revansj etter et døgn preget av netthets etter at hun fikk startnekt i forsøket på grunn av koronareglene.

– NM avsluttet bedre enn det startet for å si det sånn. Det var kjedelig å bli nektet, for jeg ville ikke ha noen fordel ved å ikke løpe forsøket. Det var viktig for meg, sier Iuel til NTB.

Det var nettopp en fordel mange mente hun fikk i forskjellige friidretts-forum. Sportslig leder i Tjalve, John Ertzgaard, sier det han kaller nett-troll tok mye energi for ham etter lørdagens startnekt.

Tok seg helt ut

Også Iuel måtte bruke krefter på nett-kommentarene.

– Man må nesten bare prøve ikke å la det påvirke deg for mye. Jeg har hørt mye og lest litt selv, men man må prøve å la det gå inn det ene øret og ut det andre. Det beste hadde vært å få slippe, men når man har vært utsatt for det må man bruke det som motivasjon og energi til å gjøre et bra løp, sier hun.

Iuel vant stafetten også med Tjalve, og tok seg helt ut. Etter målgang var hun stiv som en pinne og tydelig sliten.

– Kongepokalen henger høyt, så jeg føler meg veldig heldig. Det er en stor ære å få denne, jeg skal finne en god plass til denne, sier Iuel.

Hun hadde konkurranse fra klubbvenninne Hedda Hynne (800 meter) og Henriette Jæger, 17-åringen som tok to NM-gull og en bronse.

– Da er det enda gøyere å få den, det har vært veldig mange fine resultater her i år, så det å stikke av med kongepokalen er en stor ære, sier Iuel.

Overrasket Ingebrigtsen

For mennene sto konkurransen mellom Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen. Pokalvinneren var overrasket over at det ble ham.

– Det er stas, det er ikke hvem som helst man sammenligner seg med. Det er kult å bli hedret på en sånn måte. Som distanseløper er det ikke noe man tenker så mye på, dessverre, sier Ingebrigtsen til NTB.

– Det er ikke sånn at man setter prestasjonene våre opp mot hverandre, vi jobber for samme mål, og er så heldig å jobbe sammen uten å konkurrere med hverandre. Det er kult å ha flere utøvere som hevder seg så sterkt. Det er ekstremt motiverende.

Jakob Ingebrigtsen tok også NM-gullet på 800 meteren.

