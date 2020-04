Amara ble trukket fram som Haalands favorittartist: - Surrealistisk

Adrian Amara (23) sliter med å finne ord etter å ha blitt trukket fram som Erling Braut Haalands favorittartist.

Haaland gjennomførte nylig en spørsmålrunde hos Borussia Dortmunds egen klubbkanal. Der fikk 19-åringen spørsmål om hva som er hans favorittmusikk, hvorpå den norske landslagsspissen fortalte at han hører mye på den norske artisten Amara.

- Jeg hører på en norsk rapper. Navnet hans er Amara, og før hver kamp hører også på en sang som heter «Keep Dreaming», sa Haaland til Borussia Dortmund TV.

Artisten Haaland sikter til er norske Adrian Amara. 23-åringen ga nylig ut et nytt album, og kunne knapt fått en bedre start.

- Det var utrolig hyggelig å høre. Det var veldig gøy at han sa det på deres egen kanal. Han er helt rå og en maskin. Jeg ble nesten litt satt ut da jeg hørte det, sier Amara til Nettavisen.

Han forteller at Haaland og ham selv har fulgt hverandre i sosiale medier en stund, og at de begynte å prate sammen for rundt et år siden.

Siden da har både Dortmund-spissens og Amaras egen karriere skutt fart.

Her kan du se Haaland trekke fram Amara som sin favorittartist for øyeblikket!

- Vet nesten ikke hva jeg skal si

Amara har også startet et plateselskap som heter «Rolig Records», og har i den forbindelse produsert «merch» med plateselskapets logo på.

Det var nettopp disse klærne Haaland valgte å ha på seg i Dortmund-intervjuet, en seanse som er sett over 115.000 ganger på YouTube og samtidig vist fram på Dortmunds offisielle Twitter-konto som teller nærmest 400.00 følgere.

Oslo-rapperen innrømmer at han ble satt ut da han ble gjort oppmerksom på Haalands genservalg.

- Det var nesten litt surrealistisk å se på, men fortsatt utrolig fint at han liker det. At ikke det er noen krefter bak det som sier at han må gjøre noen ting, men at han velger å gjøre akkurat som han selv føler for. Det er en ting jeg synes er bemerkelsesverdig med Erling, forteller den norske artisten.

Unggutten fra Adamstuen i Oslo forteller at han har fått mange reaksjoner etter Haaland-intervjuet, og uttrykker takknemlighet for at jærbuen valgte å nevne ham.

- Jeg synes det er superkult. Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si.. Han er en helt rå fotballspiller som det er utrolig kult å følge med på. Jeg tror det er en stor boost for alle fotballinteresserte og Norge som fotballnasjon å ha Erling Braut Haaland.

NYTT ALBUM: Amara har nylig gitt ut albumet «For Fremtiden». Foto: Privat

Han forteller at han sendte Borussia Dortmund-spissen en melding etter intervjuet, og avslører at de to titt og ofte prater sammen på FaceTime.

Det er samtidig lett å se likhetstrekk mellom dem. Begge er lovende prospekter i hvert sitt felt.

- Det er litt den følelsen av å trå ut i noe, og plutselig få litt oppmerksomhet. Det å hele tiden gjøre de rundt deg fornøyd, men samtidig fortsatt fokusere veldig på ditt eget personlige mål. Jeg tror vi har en god kjemi på det, at man føler litt på å være ny og heit.

ROLIG RECORDS: Haaland hadde på seg en genser med navnet på plateselskapet til Amara. Foto: Borussia Dortmund/YouTube.

Botheim introduserte Haaland for musikken

Amara forteller at han verken kjente eller hadde møtt Haaland før de begynte å prate for et års tid siden.

Det var nemlig en annen fotballprofil som introduserte Haaland for musikken til den unge rapperen.

- Jeg må nesten trekke inn at det var Erik Botheim i Rosenborg som puttet Erling på musikken min, og så har vi tre hatt mange morsomme samtaler, forteller Amara.

Botheim og Haaland er nære kompiser fra før, og har også eksperimentert musikalsk med låten og musikkvideoen «Kygo Jo».

Her er Amaras musikalske vurdering av låten de to gjorde sammen med LSKs Erik Tobias Sandberg tilbake i 2016:

- Jeg tenker at vi kanskje bør ta noen runder til i studio, men jeg tror de to gutta får til hva enn de prøver på.

- Så hvis de har lyst, så er det ikke noe i veien for å få Amara feat. Botheim&Haaland?

- Hehe, det tror jeg ikke hadde vært noe problem, avslutter 23-åringen som allerede har nevnt Haaland i en av sine sanger.

Åpningslinjen i den nye låten hans «Kambui Hills» lyder nemlig følgende:

«Foran målmann som Haaland».