Amedia, Schibsted og Polaris går sammen for å sikre norske fotball-rettigheter

Ønsker ikke å sitte på gjerdet mens andre aktører overtar markedet.

Amedia, Schibsted og Polaris har i fellesskap lagt inn et bud på rettighetene til norsk fotball for perioden 2023 til 2028, står det å lese i en pressemelding torsdag.

Disse tre store mediekonsernene i Norge ønsker å sikre at formidling og overføring av fotballkamper også i fremtiden skjer i regi av lokal-, regional og riksavisene, og at sentrale rettigheter som avisene i dag sitter på ikke blir kjøpt opp av en annen aktør, opplyses det om.

Norges Fotballforbund (NFF) har lagt ut rettighetene til norsk fotball i en samlet pakke for perioden 2023 til 2028, fra Eliteserien og ned til 3. divisjon, via landskamper, Toppserien og NM for kvinner og menn.

LES OGSÅ: Raser mot avgjørelsen om kun å sende kvinnelige dommere til EM

Obos-ligaen og nedover

Om mediegigantene vinner kampen om rettighetene, vil det etter hva Nettavisen erfarer innebære at Nettavisen og Amedia får rettighetene på kamper fra OBOS-ligaen og nedover.

Amedia har i dag eksklusive fotballrettigheter ut 2022-sesongen. Dette inkluderer 2. og 3. divisjon for herrer (Postnordligaen og Norsk Tipping ligaen), kvinnefotballen og deler av NM.

- Vi har forventet at det ville bli kamp om rettighetene etter at vår nåværende avtale med NFF løper ut. Vi ser at det er stor interesse hos flere aktører også for rettigheter under Eliteserien og OBOS-ligaen, sier konserndirektør Pål Nedregotten, som sammen med direktør Helge Birkelund sitter sentralt i forhandlingene.

Alliansen skal i fellesskap sikre lokal oppmerksomhet til både bredde og topp, og skal være en garantist for å sikre og videreutvikle det lokale og nasjonale engasjementet for fotballen, opplyses det i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Fjørtoft hyller Solskjær etter smell: - Fantastisk

- I denne situasjonen har det vært helt naturlig at vi har søkt samarbeid med de andre avisaktørene, og det er en betydelig styrke for oss at vi har etablert en slik sterk allianse med Schibsted og Polaris. Vi mener at fotballen hører hjemme hos avisene, og vi har et ansvar for at dette viktige stoffområdet forblir hos avisene. Et felles bud fra hele avis-Norge styrker oss i konkurransen om rettighetene, sier Nedregotten.

- Betydelig utfordring

Nylig ble det kjent via Kampanje at også TV 2, Discovery og en allianse mellom TV-levrandørene Telenor og Altibox skal være med i kampen om rettighetene.

TV 2 mistet for litt siden rettighetene til Premier League og er nok slik sett ute etter å styrke sin rettighetspakke. Kanalen har allerede sikret seg framtidige rettigheter til håndball og ishockey, rettigheter Amedia sitter på i dag.

Amedia skriver i pressemeldingen at de opplever det slik som at andre aktører ønsker å gå inn å overta det markedet som mediehuset har bygd opp gjennom Direktesport.

LES OGSÅ: Haaland ute med skade resten av året

– Det vil være en betydelig utfordring med store negative konsekvenser for våre aviser dersom en nasjonal aktør skulle vinne frem med en slik strategi. Det vil ikke bare gjelde oss, men også de andre mediekonsernene. Partene ser at lokalavisene, regionavisene og de nasjonale titlene VG og Nettavisen har felles interesse av å gå sammen på dette området, sier Nedregotten.

Partnerne har til sammen 1,6 millioner abonnenter og når ut til 4,6 millioner nordmenn daglig. Totalt 138 aviser omfattes av samarbeidet.

Det er forventet at Norges Fotballforbund vil behandle budene og inngå avtale for perioden 2023-2028 i løpet relativt kort tid.

Reklame Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar