Amerikanerne merket seg hva Klæbo gjorde. Skiller seg fra alle de andre

Johannes Høsflot Klæbo knuste konkurrentene. Kan den amerikanske treneren har funnet noe av årsaken?

OBERSTDORF (Nettavisen): Den norske verdensmesteren viste tidlig at det skulle bli vanskelig å slå ham da han allerede på prologen var i en klasse for seg selv under torsdagens sprintkonkurranse i Oberstdorf.

Den amerikanske langrennstreneren Matt Whitcomb er blant dem som lar seg begeistre over Klæbos prestasjon.

Amerikaneren fulgte rennet tett og bet seg merke i et valg Klæbo gjorde allerede tidlig i konkurransen.

I en av utforkjøringene skal nemlig Klæbo ha valgt å kjøre en helt annen linje enn konkurrentene.

Whitcomb tok opp telefonen og knipset et bilde han la ut på Twitter av sporene etter løperne som viser hvordan Klæbo skiller seg ut.

- Mister ikke like mye fart



Den amerikanske treneren mener det er mye å lære av hvordan verdensmesteren løser en trasé som den i Oberstdorf.

- Klæbo er mest kjent for hvordan han går i motbakker, men han er også den raskeste i svinger og i nedoverbakker. Han legger seg ofte lengre ut i svinger, der andre løpere kutter de for skarpt, sier Whitcomb til Nettavisen.

- Linjen hans er selvfølgelig litt lengre, men han mister ikke like mye fart ved å ta en skarp sving. Det er også lettere for beina. Ved noen tilfeller er snøen, som ikke er gått på, raskere, og vanligvis unngår linjene hans isete partier eller dyp snø, sier Whitcomb.

- Typisk Klæbo



NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland mener det var et typisk Klæbo-valg vi fikk se i sprintprologen.

- Det er raskere forhold dere færre har gått. Det er helt typisk Klæbo, sier Aukland til Nettavisen.

TV 2s langrennekspert Petter Skinstad er også klar på at det først og fremst handler om å søke mot partiene der det ikke er oppgått av andre.

- Generelt er Johannes ikke bare veldig god på å kjøre utfor rent teknisk, men også på linjevalg gjennom hele traseen. Inn og ut av svinger og over bakketopper. Han leser løypa på en veldig god måte. Det er ingen tvil om at han søker ut av det oppgåtte gjennom svingen og kjører da på papiret lengre, men en raskere løype, for der er det fortsatt fast og fint etter saltingen, sier Skinstad til Nettavisen.

Selv om Skinstad mener dette bare er sunn fornuft, er det tydelig at Klæbo tenkte annerledes enn de andre.

- På den ene måten er Klæbo veldig smart som kjører der, men samtidig er jeg overrasket over at ikke flere gjør det. Det er ikke akkurat rakettforskning. Det er ikke noe revolusjonerende at det glir best der andre ikke har gått.

- Han er så på, og det er så gjennomtenkt alt han gjør at det er ingen tilfeldigheter, ikke engang i utforkjøringen inn mot mål i en prolog han leder soleklart.

Skinstad føler nærmest med sølvvinner Erik Valnes, som leverer på et nivå som normalt sett skulle holdt til gull.

- Det Klæbo leverer i sprint, det har vi aldri sett maken til i internasjonal langrenn noensinne, uansett kjønn. Det Erik Valnes har holdt på med i år ville holdt til gull vanligvis. Han er bedre enn alle andre som har vært før, men Johannes Klæbo er betydelig bedre enn det.

- Verdens beste

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er ikke overrasket over at Klæbo skiller seg ut i utforkjøringene.

Nossum er nemlig tydelig på at ingen i verden er bedre enn Klæbo til å takle slike svinger i utforkjøringer.

- Johannes Høsflot Klæbo er verdens desidert beste løper til å kjøre svinger. Det er det som ligger til grunn her, at han har muligheten til å skape kraft gjennom annen type svinger enn resten. Han har en ekstremt god balanse på ski. Det er klart at han utnytter det til det fulle, at han kan gjøre ting annerledes enn resten, sier Nossum.

I dagene av forkant av VM overhørte Nettavisen at linjevalget i utforkjøringen var noe Klæbo bemerket overfor sine lagkamerater under treningen.

Nossum er klar på at det ikke er tilfeldig hvilken linje Klæbo velger.

- Han har sett for seg hvordan han skal løse det her. Han løser det til perfeksjon på sprinten og jeg håper også at han løser det til perfeksjon på lørdag, sier landslagstreneren.

Lørdag skal Klæbo i aksjon igjen når det er klart for 30 kilometer skiathlon i Oberstdorf.

Norge stiller med Klæbo, Emil Iversen, Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe og Hans Christer Holund på distansen.

