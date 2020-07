Amerikansk friidrettsstjerne utestengt i 18 måneder – mister Tokyo-lekene

Den amerikanske friidrettsprofilen Deajah Stevens utestenges i halvannet år for brudd på meldeplikten. Sprinteren løp finale på 200 meter under Rio-OL i 2016.

Utestengelsen betyr at Stevens ikke kommer til start under de utsatte sommerlekene i Tokyo neste sommer.

Friidrettens integritetsenhet (AIU) opplyser at Stevens ikke var tilgjengelig for dopingtest ved tre tilfeller i 2019. Utøvere som bryter meldeplikten tre ganger innenfor samme kalenderår risikerer utestengelse.

Disiplinærenheten skal ha fått forklart at Stevens gikk glipp av den tredje testen etter å ha skiftet telefonnummer for å unngå å bli trakassert av en ukjent person.

Spesialit på 200 meter

Starten på 25-åringens utestengelse ble tilbakedatert til 17. februar 2020. Den utløper kun få dager etter avslutningsseremonien under neste års sommerleker i Japan.

For kun en måned siden ble det kjent at en annen amerikansk friidrettsstjerne, Christian Coleman, er under etterforskning av integritetsenheten for å ha brutt meldeplikten. Coleman er verdensmester på 100 meter og er midlertidig suspendert.

Deajah Stevens er 200-meterspesialist. Under OL i Rio for fire år siden ble hun nummer sju i finalen på favorittdistansen. Året etter ble det femteplass i VM-finalen i London.

I 2019, da Stevens skal ha begått bruddene på meldeplikten, klarte hun ikke kvalifisere seg for det amerikanske laget til VM i Doha.

Stevens har oppgitt problemer med telefonen som årsak til at dopingjegerne ikke kom i kontakt med henne i forbindelse med to av de planlagte testene. Det fremgår av dommen fra integritetsenheten.

Ved siden av at hun ved det nevnte tilfellet byttet telefonnummer for å unngå å bli trakassert, skal telefonen til Stevens ha gått tom for batteri mens hun sov ved et annet tilfelle.

Sympati

Integritetsenheten uttaler at den har sympati med utøveren, men at den samtidig ikke finner det bevist at Stevens ikke har handlet uansvarlig.

«Hun kunne ha vært på alerten og bevisst på at hun ikke hadde råd til å miste den neste», heter det i dommen med henvisning til test nummer tre.

Enheten understreker samtidig at den har hensyntatt den frykten og det stresset trakasseringen må ha utgjort for friidrettsstjernen. Som følge av det er det fratrukket seks måneder på det som i utgangspunktet kunne blitt to års utestengelse.

Stevens kan anke straffen til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

(©NTB)