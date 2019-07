Amerikansk idrett i sorg etter dødsfall

Tyler Skaggs (27) ble funnet død på hotellrommet bare timer før han skulle spille kamp i Texas.

Tyler Skaggs var i aksjon på banen for LA Angels så sent som søndag - mandag kveld ble han funnet død like etter at laget hadde ankommet Texas.

- Det er med stor sorg at vi meddeler at Tyler Skaggs gikk bort tidligere i dag i Texas. Tyler har og vil alltid være en viktig del av Angels-familien. Våre tanker og bønner er med kona Carli og hele familien i denne vanskelige tiden, skriver baseball-klubben LA Angels på Twitter.

Angels' møte med Texas Rangers skulle finne sted mandag kveld, men ble naturligvis avlyst.

En talsperson for politiet sier ifølge Aftonbladet at Skaggs ble funnet død på hotellrommet på luksushotellet Hilton i Soutlake rundt 14.00 lokal tid mandag.

Politiet har ingen mistanker om at det har skjedd noe kriminelt.

Bare 20 timer før dødsbudskadet, la Skaggs ut et bilde på Instagram etter at han og lagkameratene på baseball-laget hadde landet i Texas.

Skaggs MLB-debuterte for Arizona Diamondbacks i 2012, før turen gikk videre til LA Angels i desember 2013.