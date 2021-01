Brianna McNeal, amerikansk OL-mester på 100 meter hekk, er av Friidrettens integritetsenhet (AIU) suspendert for manipulasjon av en dopingtest.

29-åringen vant OL-gull i Rio de Janeiro i 2016, da hun fortsatt het Rollins. Hun ble også verdensmester i Moskva tre år tidligere.

Ifølge AIU er hun mistenkt for forsøk på manipulasjon av «resultatstyringsprosessen» i forbindelse med en dopingkontroll.

Hun vil bli utestengt i lang tid dersom hun finnes skyldig. McNeal har allerede sonet ett års utelukkelse for tre brudd på meldeplikten i 2016, like etter at hun vant OL-gullet sitt.

