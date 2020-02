Amerikansk stavhopper med skrekkskade på trening

Den amerikanske stavhopperen Zach McWhorter opplevde alle stavhopperes skrekk på trening.

I en video postet på sosiale medier kan man se at McWhorter kommer seg over listen før han lander på staven som treffer han mellom beina.

Amerikaneren bekrefter til KSLSports at han umiddelbart ble kjørt til sykehus for å sy 18 sting rundt testiklene.

- Jeg kunne se rett inn i pungen, sier McWhorter ifølge Buzzfeed.

Se video av hendelsen øverst i saken!

Han forteller videre at hans far er urolog og at han var i stand til å hjelpe sønnen etter den skremmende skaden.

- Heldigvis, så langt jeg vet, så er det ikke noe galt med testiklene mine. Det er bare et arr. En dag finne jeg ut om de fungerer eller ikke, legger McWhorter til.

Stavhopperens bestenotering er 5,61 meter. Til sammenlikning er svenske Armand Duplantis ferske verdensrekord på 6,17 meter.