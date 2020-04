Amerikanske påtalemyndigheter: Russland og Qatar kjøpte stemmer for å få VM i fotball

I en ny tiltale hevder amerikanske påtalemyndigheter at FIFA-ledere mottok store summer i bytte mot VM-stemmer og TV-rettigheter.

I den 70 sider lange tiltalen kommer det frem flere påstander om korrupsjon i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA), blant annet kjøp av stemmer for at Russland og Qatar skulle få arrangere VM i 2018 og 2022.

William F. Sweeney Jr., assisterende direktør på New York-avdelingen til FBI, sier i en uttalelse at de tiltalte og deres medsammensvorne har vært korrupte og mottatt bestikkelser i en lengre periode.

- De har bedrevet kriminelle handlinger som har påført stor skade for idretten fotball, sier Sweeney ifølge New York Times.

- Fikk fem millioner dollar av Russland



I tiltalen hevdes det at Russland betalte Jack Warner, tidligere visepresident i FIFA, fem millioner dollar for at han skulle stemme for at VM i 2018 gikk til Russland - noe det også gjorde.

KORRUPT? Jack Warner hevdes å ha mottatt store summer fra Russland. Foto: Anthony Harris (AP)

Samtidig skal Rafael Salguero, tidligere president i Det guatemalanske fotballforbundet, angivelig ha blitt tilbudt 1 million dollar for å gjøre det samme.

Amerikanske påtalemyndigheter hevder også at Qatar kjøpte flere stemmer for å sikre seg VM i 2020.

- Qatar kjøpte stemmer



Både Ricardo Teixeira, tidligere president i Det brasilianske fotballforbundet, og Nicolás Leoz, tidligere visepresident i FIFA og president i det søramerikanske fotballforbundet (CONMEBOL), skal angivelig ha blitt tilbudt og mottatt bestikkelser i bytte mot å stemmer for VM i Qatar.

Teixeira er allerede utestengt fra FIFA på livstid etter at forbundets etiske komite fant ham skyldig i flere regelbrudd.

I tiltalen blir det også blant annet hevdet at Hernan Lopex og Carloz Martinez, tidligere ledere for TV-selskapet 21st Century Fox, betalte representanter i CONMEBOL for å få informasjon om budrunden i forbindelse med TV-rettighetene for VM.