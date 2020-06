Amnesty slår ny alarm om VM i Qatar

Ifølge Amnesty International har gjestearbeidere i Qatar jobbet med VM-anleggene i sju måneder uten å få betalt.

Amnesty har i flere år fulgt forholdene rundt byggingen av anleggene til fotball-VM i Qatar i 2022. Det har jevnlig vært avslørt nær slavelignende forhold for arbeiderne, som ofte kommer fra andre asiatiske land.

I den siste rapporten skriver menneskerettsorganisasjonen at rundt 100 arbeidere som har jobbet med fasaden på Al-Bayt-arenaen i Doha ikke har fått lønn på sju måneder.

– De er bekymret for sine familier som er avhengig av de pengene de sender hjem til betaling for skolegang og medisiner, sier Steve Cockburn i Amnesty.

Cockburn sier at VM-arrangøren har innrømmet at de har kjent til at det har vært forsinkelser i utbetalingen av lønn helt siden 2019.

Det har vært jevnlig kritikk av forholdene for VM-arbeiderne de siste årene. Ifølge den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen ITUC har flere tusen mennesker mistet livet i arbeidsulykker.

Det kom massive reaksjoner og påstander om korrupsjon i kjølvannet av at Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) i 2010 tildelte Qatar VM i fotball. Mesterskapet spilles mellom 21. november og 18. desember 2022. VM er flyttet til høsten på grunn av varmen.

