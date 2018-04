Ancelotti tilbudt jobben om å bli Italias landslagstrener

Kan ta over etter Gian Piero Ventura.

Carlo Ancelotti er favoritt til å ta over som Italias landslagssjef i fotball. Ifølge flere italienske aviser er han tilbudt jobben.

Ancelotti fikk sparken i Bayern München i slutten av september etter 0–3 for PSG i mesterligaen. Ingenting er offisielt, men avisene Corriere dello Sport og La Repubblica skriver blant annet at sjansene er store for at Ancelotti får oppgaven med å «Gli Azzurri» videre.

Italia mister for første gang på over 60 år et VM-sluttspill. Derfor har Italia hatt god tid på seg til å finne en erstatter for Gian Piero Ventura. Nå kan Ancelotti være løsningen.

