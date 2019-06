Andel kneskader vekker oppsikt hos kvinnelandslaget: - Det er helt sykt

En rapport hevder at hver femte spiller i den danske toppdivisjonen for kvinner har, eller har hatt, båndskader i kneet.

OSLO/REIMS (Nettavisen): DR skriver at spillerforeningen i Danmark i mars kunne fortelle at nesten hver femte spiller i 3F Ligaen, toppdivisjonen på kvinnesiden i Danmark, har eller har hatt en korsbåndskade i kneet.

Det tallet får flere av de norske landslagsspillerne til å reagere.

LES OGSÅ: Haavi røk korsbåndet - reiser hjem fra VM

- Det er helt sykt å tenke på, sier Caroline Graham Hansen, Norges største stjerne på landslaget, når Nettavisen opplyser henne om tallene fra Danmark.

Emilie Haavi måtte fredag reise hjem fra den norske VM-troppen etter å ha røket nettopp fremfre korsbånd i høyre kne. Akkurat den skaden er den mest vanlige i kvinnefotball, noe du kan lese lenger ned i saken.

Graham Hansen har på sin side sluppet unna alvorlige skader av sorten Haavi nå pådro seg, men hun er klar over at kvinner er langt mer utsatt for slike skader båndskader enn menn.

- Det er fysiske forskjeller mellom kvinner og menn som gjør at man sikkert naturlig blir mer utsatt. Jeg vet det er litt forskning på menstruasjon og når du tar korsbåndet, og at det kan være en sammenheng mellom de to tingene, forteller hun.

Hennes tidligere klubb Wolfsburg var svært bevisste på å forebygge nettopp båndskader i kneet.

- Vi hadde veldig mye forebyggende trening, og det ser man etter at vi de siste årene bevisst har gått inn for det. Vi hadde én korsbåndskade på tre år, og i den situasjonen det skjedde var det ren uflaks, forteller hun.

Skremmende tall

Landslagsvenninne Ingrid Moe Wold jobber som fysioterapeut ved siden av profftilværelsen i LSK Kvinner, og er engasjert i skadeproblematikken i kvinnefotballen.

Hun synes tallene fra Danmark er skremmende, og ser likheter med håndball hvor kneskader også er et stort problem.

- Jeg har mange lagvenninner som har tatt korsbåndet. Det er veldig kjedelig, for avbrekket blir så langt, forteller hun og sier man har kommet lengre på når det kommer til å forebygge båndskader.

- Vi gjør jo øvelser både før og under trening for å forebygge muskulaturen for det som skal komme. Det er veldig vanskelig å si hva som er årsaken, og mange av dem jeg kjenner er veldige gode på forebygging og har god muskulatur, men er likevel dem som tar korsbåndet to ganger.

FYSIO: Landslagsback Ingrid Moe Wold jobber som fysioterapeut, og er engasjert i skadeproblematikken i kvinnefotball. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Fotballkvinnenes landslagslege Said Tutunchian forteller at det er det fremfre korsbåndet det i de aller fleste tilfellene på kvinnesiden går ut over.

Det er nettopp det båndet som røk for Emilie Haavi på torsdagens landslagstrening.

- Man har ikke gode nok data for å si hvorfor kvinner skader korsbånd fortere eller hyppigere enn menn. Menn har for eksempel hamstring (bakside lår) som den vanligste skaden, mens kvinnene har fremfre korsbånd, forteller han til Nettavisen.

Han er enig i at tallet fra 3F Ligaen i Danmark er svært høyt.

- Det er et høyt tall, og i 90 prosent av tilfellene er det nettopp fremfre korsbånd. Det er skremmende høyt, og hver gang jeg ser en jente vri seg på banen, tenker og mistenker man fremfre korsbånd, sier han.

Han påpeker at forebyggende arbeid er helt vesentlig for å unngå slike skader.

- Det er veldig viktig. Å ha god muskelmasse rundt knærne for å beskytte seg mot slike skader er det aller viktigste.

- Burde man bli bedre på å rette fokus mot det å forebygge båndskader?

- Absolutt. Når vi vet at det er den vanligste skadeformen hos kvinnelige fotballspillere, burde man ha fokus på det og trene mer målrettet for å forebygge det, sier han og legger til at de på landslaget er avhengig av spillerne gjør det de skal i sine respektive klubber.

FREMFRE KORSBÅND: Landslagslege Said Tutunchian sier fremre korsbånd er den vanligste skadeformen hos kvinnelige fotballspillere. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Nettavisen Pluss: Quiz: Hvor mye kan du om fotballandslaget?

Nettavisen Pluss: Disse spillerne må du se opp for i VM

Nettavisen Pluss: Dette må du vite om det norske landslaget

Fikk oppleve marerittet



Vilde Bøe Risa er en viktig brikke sentralt på midtbanen i VM, og imponerte stort i 1-2-tapet mot Frankrike onsdag.

23-åringen, som til daglig spiller i svenske Kopparbergs Göteborg FC, tar imidlertid ikke mesterskap med Norge for gitt og som en selvfølge.

Hun mistet nemlig EM i 2017 etter å ha røket nettopp korsbåndet.

- Det tok ett år å komme seg tilbake på landslaget, men jeg brukte også en halv sesong før jeg kom inn i det fysisk, sier midtbanespilleren etter en treningsøkt på Melløs i forkant av mesterskapet i Frankrike.

Den tidligere Arna-Bjørnar-spilleren mener man er blitt flinkere til å jobbe med forebygging av slike skader, men erkjenner at hun selv er ekstra nøye etter å ha kjent skademarerittet på kroppen.

- Jeg ble mye mer bevisst på det etter at jeg røk det selv. Når man står der og det har skjedd, skjønner man viktigheten av det, forteller hun.

SMILER: Fotballivet smiler igjen til Vilde Bøe Risa. Hun mistet EM i 2017 ette rå ha røket korsbåndet. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Professor: - Program minsker risikoen med 64 prosent



Og nettopp viktigheten av forebyggende arbeid er Grethe Myklebust svært opptatt av.

Hun er professor ved Senter for idrettsskadeforskning og Norges idrettshøgskole, og har tidligere vært tilknyttet både fotball- og håndballandslaget.

Hun forteller at det er flere faktorer som spiller inn med tanke på kjønnsforskjeller, både hva angår de fysiske forutsetningene og anatomi.

- Samtidig er kvinner skapt med bredere bekken som kan påvirke vinklene nedover i beina. Og så kan selvfølgelig hormonene spille inn, men det er ikke noe vi kan gjøre så mye med, forteller hun til Nettavisen etter at flere av fotballkvinnene på landslaget har påpekt at menstruasjon kan gjøre kroppen mer sårbar for korsbåndskader.

PROFESSOR: Grethe Myklebust ved Norges Idrettshøgskole oppfordrer spillere og trenere til å være bevisst på forebygging av skader. Foto: nih.no

Myklebust er imidlertid opptatt av det som kan gjøres noe med, og det er skadeforebygging.

- I fotball er det flere programmer som er testet forskningsmessig, sier hun og forklarer at en svensk studie med flere tusen i hver gruppe viste at man kunne minske risikoen for korsbåndskade med hele 64 prosent gjennom et forebyggende treningsprogram kalt «Knekontroll».

- Jeg tenker den enkleste medisinen er å gjøre et program som har vist seg å virke, sier hun.

Hun forteller at de jobber tett med de ulike trenerne rundt bevissthet når det kommer til aktivt å gå inn for skadeforebygging, og at de også selv har utviklet et program sammen med FIFA som heter «11+"», som har vist seg å kunne halvere risikoen for skader generelt.

- Vi er veldig på lag med trenerne, og vi jobber sammen med toppidrettsgymnasene, forteller hun og legger til at bevisstheten rundt skadeforebygging har økt de siste årene.

- Men det er det lille kneppet ekstra som gjør at den treningen som beskytter deg blir en daglig greie, avslutter hun.