Ander Herrera med støtteerklæring til Solskjær: - Jeg er stor fan av ham

Paris Saint-Germains midtbanejuvel er tydelig på at han fortsatt setter pris på sin tid i United.

Manchester United-oppholdet ble kun varende i kun fem år mellom 2014 og 2019 for Ander Herrera. Det ble nemlig klart sist sommer at United, da trent av Solskjær, ikke forlenget spanjolens kontrakt.

Siden er det flere som har ment at den populære baskeren burde blitt værende lengre på Old Trafford, men selv har han funnet et nytt hjem i PSG.

Mye kan tyde på at midtbanemannen på ingen måte bærer nag til Solskjær, selv om han ikke fikk bli værende i den røde delen av Manchester.

Stor favoritt

I et intervju med engelske ESPN var i hvert fall 30-åringen tydelig på at han mener United gjør rett ved å holde seg til nordmannen:

- Jeg er fan av Ole. Han har rødt i hjertet sitt. Jeg mener klubben har tatt mange gode valg. Det er fortsatt en vei til å kjempe for tittelen fordi City og Liverpool er så gode nå, men jeg tror United er på vei, sier Herrera.

STOPP: Ander Herrera var den som fikk Steven Gerrard utvist i engelskmannens siste kamp mot United. Foto: Peter Byrne (Pa Photos)

- De har tatt noen virkelige gode valg og signert spillere som kan gi mye til klubben.

Herrera ble en av klubbens virkelige favoritter i løpet av sine år på Old Trafford, og selv om han kanskje ikke var den spilleren som leverte på det høyeste nivået, var det hans litt «stygge» side som supporterne likte.

Dette gikk fra å hale ut tiden, til å terge på seg den beste spilleren på motstanderens lag.

Blant annet huskes Herrera for å ha irritert Steven Gerrard nok til at den daværende Liverpool-kapteinen stemplet ham, og ble utvist i sin siste hjemmekamp mot United på Anfield i 2015.

- Jeg kommer alltid til å ha en del av United i hjertet mitt, og jeg ønsker dem det beste fordi supporterne var fantastiske med meg. Jeg kommer til å klare å gi tilbake all den kjærligheten, sier Herrera.

- Jeg hadde fem fantastiske år i Manchester. Jeg har fantastiske minne fra klubben, forteller den tidligere Athletic Club-spilleren.

I United var nemlig Herrera med å vinne FA-cupen under Louis van Gaal, og sikret seg samtidig ligacupen og Europa League under José Mourinho.

Han ankom sommeren 2014, og var sammen med typer som Luke Shaw og Bastian Schweinsteiger de første signeringene da nederlandske van Gaal tok over.

Fransk seriemester

I Paris har Herrera allerede rukket å vinne en ligatittel. Etter som sesongen allerede er avbrutt grunnet koronaviruset, er Ligue 1 blant de første divisjonene til å utrope sine mestre.

Dermed vinner Paris Saint-Germain nok en ligatittel, som også er den første ligatittelen i Herreras karriere:

- Jeg har aldri vunnet en ligatittel som proff, fordi i United hadde vi mulighetene til å vinne en del titler, men aldri Premier League. Jeg så veldig frem til det, men vi fikk ikke vunnet på banen, sier Herrera.

Som nevnt, så blir ikke Ligue 1 ferdigspilt. Dermed er tittelen blitt levert over til PSG:

- En tittel er alltid en tittel. Det er fint å kunne se tilbake på det etter karrieren og si at du har vunnet de, men i hodet så ønsker du å huske at du vant tittelen i den kampen, mot dét laget, og at du kan feire med supporterne, sier Herrera.

Som nevnt, så har det allerede vært en lang og innholdsrik karriere for Herrera. Han startet som spiller i Real Zaragoza i 2009, før han beveget seg videre til Athletic i 2011.

I den baskiske storbyen var han med å tape både den spanske cupfinalen og Europa League-finalen mot henholdsvis Barcelona og Atlético Madrid, før turen gikk videre til England.

Herrera er ofte en av de som anses som mest uheldige for å være del av den spanske gullgenerasjonen, med spillere som Xavi, Iniesta, Thiago og Isco, som har gjort at han kun har fått to landskamper for Spania.