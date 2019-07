Ander Herrera presentert som Paris Saint Germain-spiller

Det bekrefter den franske storklubben torsdag.

Det har lenge ligget i kortene, men torsdag ble det bekreftet at Ander Herrera spiller fotball i Paris de neste sesongene.

Det bekrefter Paris Saint-Germain på Twitter torsdag. Spanjolen har skrevet under på en avtale som i utgangspunktet binder ham til klubben frem til 30. juni 2024.

- Paris Saint-Germain er den største klubben i Frankrike, som fortsetter å utvikle seg og som spiller for å vinne alle mulige titler. Å komme til denne klubben er en ekstraordinær følelse, sier Herrera til klubbens offisielle hjemmeside og legger til at han kan love å bidra med hvert fall tre ting.

- Hardt arbeid, profesjonalitet og lidenskap.

Basker

Herrera kom til Manchester United i 2014, fra Athletic Bilbao. Baskeren har aldri helt klart å spille seg til en fast plass på Uniteds midtbane, men fikk en opptur da Ole Gunnar Solskjær ble ansatt like før årsskiftet.

Hvis man skal tro journalistene i England, var det da allerede for sent for klubben å beholde Herrera.

Spilleren skal i utgangspunktet ha hatt et ønske om å bli værende i klubben, men mangel på kommunikasjon fra Ed Woodward og resten av United-styret skal ha tilrettelagt for at PSG kom på banen med sitt tilbud.

- Ansettelsen av Solskjær skal ha sørget for at klubben ga et nytt forsøk på å beholde Herrera, men det var for sent, til tross for at United var villige til å betale en god lønn, skriver United-journalist Simon Peach på Twitter.

Kommer vederlagsfritt

Kommunikasjon, eller mangelen på det, er et tema som har gått igjen hos flere United-journalister i England.

- Vanlig folkeskikk får deg langt her i verden. Herrera ble overrasket da han fant ut at kontrakten hans var forlenget med et år (klausul i kontrakten) via post forrige sesong, skriver lokalavisens Samuel Luckhurst.

Herrera forlater altså United vederlagsfritt, og dermed får klubben ingenting igjen for de 29 millionene pund de betalte Athletic Bilbao i 2014.

Det har allerede vært varslet store utskiftninger på Old Trafford i sommer, men det spørs om Solskjær forventet at han også må fylle Herreras plass på midtbanen.

En av spillerne som skal være identifisert som en mulig erstatter, er Evertons Idrissa Gueye - som også tidligere skal ha vært i PSGs søkelys.