Anders Jacobsen slutter i motorsportforbundet etter drøyt fire måneder

Anders Jacobsen har bestemt seg for å slutte som sportssjef i Norges Motorsportforbund. Den tidligere skihopperen startet i jobben 1. november.

– Den totale belastningen med små barn og eksterne oppdrag ble for stor. Derfor valgte jeg å si opp min stilling, sier Jacobsen i en pressemelding.

Dermed ble det fire og en halv måneder i jobben for Jacobsen, som ble presentert som ny sportssjef 19. oktober.

– Jeg kommer til å savne mange dyktige trenere, lovende utøvere og alle de frivillige som legger ned en enorm innsats, fortsetter den tidligere storhopperen.

Jacobsen slo gjennom som skihopper med brask og bram i 2006. Karrierens første verdenscupseier kom i Engelberg i desember, og noen uker senere vant han hoppuka sammenlagt.

34-åringens innholdsrike merittliste inneholder også VM-gull for lag fra Falun i 2015 og lagbronse fra OL i Vancouver i 2020. Han har totalt 11 medaljer fra internasjonale mesterskap og ble nummer to i hoppuka så sent som i 2012/13-sesongen.

