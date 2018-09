Andersen og IAAF vurderer utestengelsen av russisk friidrett på nytt

Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) varsler en gjennomgang av Russlands utestengelse etter at landets antidopingbyrå ble tatt inn i WADA-varmen igjen.

Torsdag vedtok styret i Verdens antidopingbyrå å gjeninnsette Russland som fullverdig WADA-medlem. Det ble gjort til tross for motstand og klare advarsler.

Noen timer senere opplyste IAAF at utestengelsen av Russlands friidrettsforbund vil bli vurdert på nytt i løpet av ukene som kommer, men understrekte at det ikke er gitt at den blir opphevet.

IAAF viser til at forbundet har egne kriterier og krav overfor russerne.

Ledet av Andersen

Russland som nasjon har vært utestengt fra internasjonal friidrett siden november 2015. Det skjedde i kjølvannet av mistanken om at russerne hadde drevet med statsstøttet doping.

Utelukkelsen er blitt opprettholdt flere ganger, senest i juli i år. Det gjorde IAAF-styret på anbefaling fra forbundets spesialgruppe i Russland-saken. Nå skal gruppen, med dens norske leder Rune Andersen i spissen, gjøre en ny gjennomgang og se om russerne kan komme inn i IAAF-varmen igjen.

I sommer gjorde Andersen det klart at Russland må innfri tre krav om utestengelsen skal oppheves. Det ene var at russerne fikk tilbake sitt medlemskap i WADA, og med torsdagens nyhet er det kravet innfridd.

Må gi tilgang

Videre krever IAAF at russiske myndigheter vedkjenner seg funnene i McLaren- og Schmid-rapportene. Det vil si at de innrømmer at myndighetspersoner var involvert i et utstrakt dopingprogram og at de hjalp til å skjule det.

Til slutt må Russland åpne opp for tilgang til testene som har blitt foretatt på antidopinglaboratoriet i Moskva mellom 2011 og 2015.

– Disse to gjenstående kravene og andre kriterier må diskuteres av spesialgruppen, og det må skje før en anbefaling blir gitt til IAAF-styret. Det har fungert bra for friidretten de tre siste årene at vi har våre egne kriterier og prosess, sier IAAF-president Sebastian Coe.

