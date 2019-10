Andersson etter Zlatan-kritikken: – Jeg ble lei meg og skuffet

Sveriges landslagssjef i fotball, Janne Andersson, innrømmer at Zlatan Ibrahimovics kritikk gikk inn på ham.

Zlatan gikk ut i et intervju med Expressen denne uken ut og kritiserte Andersson for å mangle spillere med ikke-svensk bakgrunn i sine første landslagsuttak i 2016.

– Jeg ble lei meg og skuffet at jeg skulle få dette fra en gammel landslagsspiller, dessuten på feil grunnlag, sa 57 år gamle Andersson foran Sveriges EM-kvalifiseringskamp borte mot Malta lørdag.

– Da det kom fram, kjente jeg at vi i 2019 fortsatt må snakke om slike saker. Det er kjempekjedelig at det blir stilt slike spørsmål rundt landslaget, sa Andersson.

– Selv har jeg jo en vurderingsevne og et syn der jeg absolutt ikke tar med denne problemstillingen. Det har jeg vært veldig klar på. Ut fra det perspektivet ble jeg lei meg. Det gjorde meg litt vondt ettersom jeg som menneske og leder er veldig tydelig på hva jeg står for. Det er helt selvsagt for meg at man verdsetter alle mennesker, sa han.

LEI SEG: Sverige-trener Janne Andersson. Foto: Jonathan Nackstrand (AFP / NTB scanpix)

Janne Andersson har ingen anelse hvorfor Ibrahimovic gikk ut med sine utsagn.

– Jeg snakket med Zlatan sist for snart 3,5 år siden. Du får du spørre ham om hvorfor han gikk ut.

Andersson kan fortelle om at han fått mange reaksjoner fra mennesker som står ham nær.

– Folk som kjenner meg, har jobbet med meg, gamle trenere, spillere, venner og familie, tror jo ikke at dette var spesielt sympatisk av ham. Så mye kan jeg si. Jeg har følt en enorm støtte fra veldig mange som har gitt lyd fra seg. Jeg føler meg trygg i mitt lederskap og den personen jeg er og hvordan jeg jobber med disse spørsmålene. Derfor er det litt fremmed for meg å måtte diskutere dette, sa han.

