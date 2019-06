André Hansen: - Jeg er ikke her for å stikke kjepper i hjulene på Lars

Rosenborg-keeperen har ett mål for denne landslagssamlingen: Holde sin del av avtalen med landslagssjef Lars Lagerbäck.

OSLO (Nettavisen): Hansen har opprinnelig takket nei til landslaget, men avtalen med Lagerbäck har vært å stille opp om det er keeperkrise.

Da det dukket opp skader på både Rune Almenning Jarstein og Ørjan Nyland, tok svensken opp telefonen og ringte til Trondheim for å høre om Hansen var mann av sitt ord.

Det var han, og dermed står landslagssjefen overfor et knalltøft valg før møtet med Romania fredag kveld:

Skal han bruke den tålmodige reserven Sten Grytebust, eller skal han gi tillit til det som har vært Eliteseriens desidert beste keeper de siste årene.

- Skal holde min del av avtalen

Nettavisen møtte André Hansen på landslagets spillerhotell for å ta en prat om RBK-profilens egne forventninger. Her er vår samtale:

- Forventer du å spille i løpet av samlingen, eller er det helt greit for deg å sitte på benken?

- Jeg har veldig få forventninger, jeg skulle jo egentlig hatt ferie nå, men så ble det som det ble. Jeg kommer hit med en innstilling om at jeg, i likhet med alle andre, ønsker å spille. Jeg vet også at jeg har en litt annen utgangsposisjon som kan vippe avgjørelsen både i min favør, men også disfavør. Jeg er veldig rolig på det, men er trygg på at jeg kan gjøre en god jobb om jeg får spille. Om jeg ikke får spille, vil jeg støtte de som får det, og så reiser jeg hjem på tirsdag i visshet om at jeg har holdt min del av avtalen, sier André Hansen til Nettavisen.

- Fikk du noen løfter eller garantier om spilletid før du takket ja til å stille opp?

- Nei, og det skulle jeg heller ikke hatt. Jeg vet det er spekulert i det, men jeg hadde også vært her om Rune (Jarstein) var den eneste keeperen som var tilgjengelig, og da hadde det ikke vært noen diskusjon om hvem som skulle spilt, han har jo gjort plassen til sin. Jeg sa til Lars at jeg kunne stille opp om han manglet to keepere, og det ville Lars også.

- Det er et vanskelig valg for Lagerbäck, enten må han benke deg som er snill og stiller opp, eller så må han benke Sten Grytebust som har vært tålmodig som reserve og tatt store steg som keeper?

- Det er litt, skal vi kalle det politikk i det, som er litt vanskelig. Det kan jeg skjønne, Sten har vært her i de to årene jeg har vært borte, stilt opp og sittet ytterst på benken og ventet på sin mulighet. Nå kan du si at den er her, nå som de to andre er skadet, og jeg forstår at avgjørelsen er veldig vanskelig. Men jeg er ikke her for å stikke kjepper i hjulene på Lars, jeg er her for å bidra.

- Synes du samme keeper bør få stå begge kampene, eller kan det være en løsning at dere får én kamp hver?

- Det kan sikkert være en løsning. Nå har vi ett poeng på de to første kampene, og skulle vi gå på et tap mot Romania vet jeg ikke om det er så mange muligheter videre i kvaliken. Kanskje det kan løse seg på den måten, men det er ikke så mye jeg tenker på det.

- Nå er du her, du får smake litt på landslaget igjen, kan det hende du velger å fortsette også etter denne samlingen?

- I utgangspunktet endrer ikke dette noe for min del, og som jeg sa da jeg ga meg, er ingenting hugget i stein. Det er hyggelig å kunne bidra, og spilletid eller ei i disse to kampene vil ikke være avgjørende for om jeg blir med videre. Utgangspunktet er fortsatt at jeg stiller meg til rådighet om det oppstår en krise. Men man vet aldri, hvor lenge orker Rune å holde på, Ørjan (Nyland) er i en vanskelig situasjon i Aston Villa, og hva skjer etter opprykket der, og det kan hende det er andre konkurranseforhold på landslaget når vi står her om et år, avhengig av hvor folk spiller. I utgangspunktet spiller jeg i Rosenborg, men man vet aldri, jeg har sagt at jeg har ambisjoner om å prøve meg i utlandet, øker eller minker det sjansene mine om det skjer? Det blir en fortløpende vurdering.

- Det er et overgangsvindu som er åpent i store deler av Europa i sommer, kan det skje noe med deg nå?

- Det er nok Jim (Solbakken) som er best til å svare på de tingene, men foreløpig har jeg hørt veldig lite, så det kan hende sjansene er små. Men det går kanskje treigere i visse land og visse ligaer, man er kanskje ikke like raske som vi ofte er i Norge, jeg har ikke tenkt så mye på dette heller. Det har jo vært en stri tørn i Trondheim også, mange ting har tatt fokus der. Jeg har lyst til å prøve meg i utlandet, men om det ikke går nå, er det kanskje tid for å akseptere at den norske ligaen er det stedet min karriere utfolder seg.

- Du tenker sånn, ja?

- Ja, jeg har skrevet en ganske lang kontrakt med Rosenborg (ut 2023-sesongen), og jo eldre jeg blir, jo mindre aktuelt vil jeg anta det er for klubber å bruke penger på meg. Ingenting her hugget i stein her heller, men jeg er såpass oppegående at jeg skjønner hvor det begynner å bære hen. Det legger uansett ingen demper på hvor god jeg ønsker å bli, men ønsket om å komme ut kan vel kanskje begynne å slukkes, sier Hansen.

I DUELL: Enten André Hansen (t.v.) eller Sten Grytebust står i mål mot Romania fredag. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Sten Grytebust er spent på om han får spille sin viktigste landskamp noensinne på fredag. Han har kun fire opptredener på A-landslaget fra før.

- Jeg forbereder meg på at det er min sjanse, men det gjør jeg når alle de andre keeperne er med også. Vi får se hva de velger, men jeg er klar, sier Grytebust til Nettavisen.

- Hvis du eventuelt blir benket igjen, kan det gå ut over din motivasjon for å spille for landslaget?

- Det er ikke et tema i det hele tatt, nå forbereder jeg meg på at det er vanlig kamp og at jeg skal spille. Det har jeg overhodet ikke tenkt på, sier han.

- Er det rettferdig at du får spille før André Hansen?

- Det tenker jeg ikke på, jeg synes de beste norske spillerne skal spille for det norske landslaget, svarer Grytebust.

Lagerbäck fortalte på pressekonferanse denne uken at keeperansvarlig Frode Grodås har stor innflytelse, men at det er han som har ansvaret og det siste ordet. Svensken holder kortene tett til brystet om hvem som får stå mot Romania.

- Vi snakket litt sammen i forrige uke da vi forberedte alt dette. Vi går inn med tanker, og deretter tar vi beslutningen etter at treningene er unnagjort denne uken. Spillerne får laget dagen før kamp, sa Lagerbäck.

Kampstart mot Romania er fredag 20.45.